Un hombre herido en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Ibias

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha resultado herido este lunes en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Sena, en el municipio asturiano de Ibias.
Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press, el hombre fue evacuado por el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA. Hasta el lugar también se desplazaron bomberos del parque de Ibias.
Tras ser estabilizado por la médica-rescatadora fue evacuado al helicóptero mediante una operación de grúa. Se encontrá en una zona de difícil acceso. El herido fue trasladado al hospital.