El Hospital de Jarrio amplía el Servicio de Radiología con una segunda sala que incorpora nuevos equipos

La jefa del Servicio de Radiología del Hospital de Jarrio, Elba González, en la nueva sala. - PRINCIPADO

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Jarrio ha ampliado y redistribuido los espacios del Servicio de Radiología, que suma una segunda sala de rayos. Las obras, que se han completado con la incorporación de equipos de alta tecnología para facilitar el diagnóstico por imagen, han permitido ganar 60 metros cuadrados.

En una nota de prensa, la Consejería de Salud destaca que ha invertido este año 358.070 euros en la mejora del equipamiento de este servicio, de los que 153.186 se destinaron a la nueva sala de radiología general, que entrará en funcionamiento la próxima semana.

La actuación ha supuesto la modernización integral de las instalaciones de radiodiagnóstico del centro sanitario de cabecera del noroccidente, que ahora dispone de dos zonas diferenciadas. En la primera, se encuentran la sala de mamografía y dos espacios para ecografías, uno de ellos con un nuevo ecógrafo adquirido este verano por 95.348 euros.

Este equipo aumenta la calidad de la imagen de la exploración al contar con los últimos avances tecnológicos. que optimizan el proceso de captación y posprocesado digital para obtener un mejor diagnóstico.

Tanto las salas de los ecógrafos como la del mamógrafo tienen comunicación interna, lo que permite al personal acceder desde dentro del servicio.

En la segunda zona, contigua a la anterior, se ubican las salas destinadas a realizar e interpretar pruebas radiológicas. En una de ellas se ha instalado la nueva sala de rayos. El personal técnico de radiodiagnóstico ha recibido formación para trabajar con la tecnología actual, más segura y eficiente, y que ofrece mayor capacidad de respuesta.

En este espacio también se ubican un ortopantomógrafo y su sala de telemando, que se adquirieron en marzo por 17.636 euros. Este aparato permite obtener imágenes panorámicas de la cavidad bucal y evita que los pacientes tengan que desplazarse al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para realizar estas pruebas.

La renovación de las instalaciones ha incluido la mejora del espacio de trabajo del personal y la creación de nuevos puestos. Ahora todos los especialistas desarrollan su labor en una misma sala, más amplia, y se ha centralizado la sala de informes en un único punto. Por último, se ha creado un área polivalente para reuniones y un despacho para la supervisora.

Salud destaca en la misma nota de prensa, que todas estas mejoras hay que sumar la incorporación, el pasado febrero, de un nuevo arco quirúrgico de última generación para mejorar la precisión y seguridad en las intervenciones y minimizar la exposición radiológica.

El Principado invirtió 91.900 euros en este equipo portátil, diseñado para el trabajo en quirófano, que permite obtener imágenes radiológicas en ultra alta definición y en tiempo real. Estas prestaciones reducen el tiempo de las operaciones y aumentan la seguridad para pacientes y especialistas.