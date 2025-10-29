El Hospital San Agustín realizará transfusiones de sangre a domicilio a pacientes con anemia y movilidad reducida

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante la clausura de la Jornada de Promoción de la Donación de Sangre en el Hospital Universitario San Agustín. - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Agustín de Avilés pondrá en marcha un proyecto pionero en Asturias que permitirá realizar transfusiones de sangre a pacientes en sus domicilios, según ha anunciado este miércoles la consejera de Salud, Concepción Saavedra. La iniciativa, que se prevé iniciar a mediados de noviembre, está dirigida a personas con anemia grave, dificultades de movilidad o estado de fragilidad, con el objetivo de evitar desplazamientos al centro sanitario.

El programa será llevado a cabo por el Servicio de Transfusión del San Agustín en coordinación con el área de hospitalización a domicilio, cumpliendo los mayores estándares de calidad y seguridad. Según la consejera, la iniciativa permitirá mejorar la continuidad asistencial, optimizar el uso de las instalaciones hospitalarias, mejorar la experiencia de los pacientes y reducir los riesgos asociados a la asistencia hospitalaria, como las infecciones nosocomiales.

La nueva prestación se ha dado a conocer en una jornada organizada por el hospital junto con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Comarca, destinada a promover la donación. El encuentro ha reunido a representantes municipales de los concejos del área sanitaria III, así como a profesionales, asociaciones y donantes.

Durante la jornada se celebró una mesa redonda sobre el papel de los municipios en la promoción de la donación, con la participación de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y los alcaldes de Castrillón y Corvera, Jesús Eloy Alonso e Iván Fernández, respectivamente. Asimismo, la directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, María Teresa Díaz, analizó la situación actual de los municipios y planteó propuestas de mejora.

El jefe de Hematología del hospital, Nicolás Díaz Varela, ofreció una ponencia sobre el uso de la sangre en el centro, señalando que en 2024 se realizaron 3.390 transfusiones de glóbulos rojos, de las cuales el 70% correspondieron a servicios médicos y el 30% a quirúrgicos. Dentro de los servicios médicos, la mayor demanda procede de Hematología (23%), Medicina Interna (16%) y Digestivo (14%). En los quirúrgicos, el 62% se realizó en Traumatología, el 11% en Cirugía General, el 9% en Urología y el 6% en Anestesia postoperatoria.