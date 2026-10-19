El Hospital Valle del Nalón renueva la acreditación JCI, la de mayor prestigio internacional en calidad sanitaria

El Hospital Valle del Nalón consolida su liderazgo en calidad y seguridad al renovar la acreditación de Joint Commission International. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Valle del Nalón ha renovado la acreditación de Joint Commission International (JCI), considerada la certificación de calidad y seguridad sanitaria con mayor reconocimiento internacional.

Según ha informado la consejería de Salud, con este resultado, el centro supera con éxito su sexta evaluación externa consecutiva, después de haber sido el primer hospital de la sanidad pública española en obtener este sello en 2008.

Esta renovación certifica que el hospital cumple los más exigentes estándares internacionales en materia de seguridad de pacientes, calidad asistencial y organización sanitaria. La evaluación, realizada en agosto, revisó el funcionamiento de los distintos servicios y verificó la aplicación efectiva de los procedimientos y protocolos en la práctica clínica diaria.

Este reconocimiento garantiza que el hospital se somete periódicamente a una evaluación independiente basada en criterios compartidos por algunos de los centros sanitarios más prestigiosos del mundo. Solo una veintena de hospitales españoles disponen de esta acreditación y únicamente cuatro forman parte de la red sanitaria pública.

Entre los ámbitos que analiza la Joint Commission International figuran aspectos esenciales para la calidad asistencial, como la seguridad en el uso de los medicamentos, la prevención de infecciones, la continuidad de la atención, el respeto a los derechos de pacientes y familias, la cualificación de los profesionales y la mejora continua de los procesos.

El modelo también evalúa la capacidad de los centros para ofrecer una atención coordinada, garantizar una información clara y comprensible y favorecer la participación de las personas en las decisiones relacionadas con su salud.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha visitado este lunes el hospital para felicitar al personal por la renovación de la acreditación.

"Esta distinción pertenece a toda la plantilla y la principal beneficiaria es la población del valle del Nalón", ha valorado.