"Hoy en Asturias hay más nóminas públicas que privadas", afirma Ayuso

LEGANÉS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este sábado que "hoy en Asturias hay más nóminas públicas que privadas" para denunciar que "los jóvenes se están yendo de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y están buscando regiones como la Comunidad de Madrid".

Así lo ha indicado durante el acto de presentación de los candidatos del PP en la zona Sur de la región, que se ha celebrado en Leganés. Allí, ha sostenido que la izquierda "se derrumba" en Madrid. "Lo dicen las urnas, lo dicen las encuestas y lo dicen las calles", ha señalado. La caída de la izquierda en Madrid responde, según la dirigente madrileña, a que esta no quiere "un mundo más justo" a pesar de que sea lo que han proclamado.

Concretamente, ha criticado que sean los que están "acabando con la Educación a manos de la ideología en las aulas, con los aprobados generales y rompiendo la calidad y el esfuerzo que tanto necesitan los niños y los jóvenes cuando van a clases".

Para Ayuso, los ciudadanos no aguantan que a sus hijos les enseñen "cómo ser más de izquierdas, que estén todos los días adquiriendo contenidos ideológicos sectarios" ni tampoco que sigan "creciendo en las aulas sin incentivos y sin ganas porque está todo colmado de desidia".

"Además, hay muchos más motivos por los que la izquierda se derrumba en Madrid. También porque siguen fomentando absolutas desigualdades e injusticias entre comunidades autónomas, porque algunas con un régimen fiscal distinto se les permite todo", ha apuntado a continuación. En este punto, ha criticado que el Impuesto de Patrimonio se imponga en Madrid mientras "no existe en el País Vasco".

Ayuso ha hecho hincapié en que son muchos los que han abandonado otras regiones para acudir a Madrid, huyendo "de la izquierda" y sus políticas. "Hoy en Asturias hay más nóminas públicas que privadas. Los jóvenes se están yendo de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y están buscando regiones como la Comunidad de Madrid", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que en Navarra están "fabricando un país", a través "del idioma".

"En Madrid lo denunciamos también porque lo que ocurre en el resto del país nos importa en Madrid y por otro motivo muy importante: porque en Madrid rechazamos el nacionalismo sectario porque es una corruptela y porque es xenófobo. El nacionalismo es xenófobo. ¿Por qué tenemos que admitir que el Gobierno siente a esta gente a negociar los Presupuestos, las necesidades y ahora la vivienda de todos los españoles?", ha indicado a continuación.

Para la presidenta madrileña, también "la izquierda se hunde en Madrid" porque en la región "nadie asume que se modifique el Código Penal a la carta de los amigos del Gobierno que han cometido según qué delitos" así como porque "la España de Sánchez quiere acabar con la independencia judicial y con las leyes".

"También se derrumba la izquierda en la Comunidad de Madrid porque no nos gusta la gente altiva, aquí somos populares. Nos gusta que todos seamos iguales en todos los sentidos. Sin embargo, estos señores tan altivos no han tenido un solo gesto de austeridad", ha señalado, al tiempo que ha criticado "sus 22 ministerios y sus más de 50 millones de euros de gasto extraordinario".

"INCAPACES DE ARRIMAR EL HOMBRO" EN MONCLOA

A su parecer, "no se han apretado el cinturón con debates frívolos y siempre preocupados por la estética". "Aquí estamos todos trabajando como tontos para que los señores de La Moncloa sean incapaces de arrimar el hombro una sola vez", ha lanzado.

Asimismo, ha sostenido que la izquierda "se está hundiendo" mientras los ciudadanos trabajaban "todos los ayuntamientos de la izquierda, todos los gobiernos regionales de la izquierda" y La Moncloa "han montado un chiringuito morado rosa" para decir a las mujeres cómo ser mejor mujeres, "con talleres, con charlas, con libros". Consideran que quieren llenar la cabeza de las mujeres "de consignas ridículas" para enfrentarlas a los hombres.

También ha apuntado a que la situación de la izquierda se debe a que están decididos a acabar "con la cultura del trabajo". "Trabajan poco pero es que el mundo no funcionan así. Jornadas laborales ya de cuatro días, cada vez ya poquito a poco ve menos al trabajo, vete flexibilizándote, vete tomándote bajas, la culpa es siempre del empresario, de tu jefe, tú no aparezcas por allí, tú no trabajes nada, tú no hagas nada, tú pide que todo te irá solo...", ha trasladado.

En este punto, ha criticado que uno de sus lemas sean "trabajar menos para vivir mejor" cuando eso lo saben "todos". "Eso es una gran mentira. Digo yo que habrá que trabajar, que habrá que esforzarse para sacar adelante lo que uno se propone y cuanto más trabajo y más crezco se me va recompensando por ello", ha declarado. Para Ayuso, "el Gobierno todo lo hace para empobrecer".