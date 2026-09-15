Huerga (FSA-PSOE) ve "lamentable" la respuesta de Canteli a la agresión de dos miembros de AMA Asturies en San Mateo

Archivo - El diputado del PSOE y secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha tildado de "lamentable" que la respuesta del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y del presidente del PP de Oviedo, Mario Arias, a la "brutal agresión" sufrida en la madrugada del viernes por el exconcejal de Oviedo Rubén Rosón y el político Jorge Fernández haya sido "amparar a los agresores y señalar a los agredidos".

En una nota de prensa, Fernández Huerga ha lamentado que Mario Arias haya "ido aún más allá, justificando la agresión y exigiendo disculpas a quien ha sido golpeado; es un comportamiento impropio de un dirigente político". Se refiere Huerga a unas declaraciones en una tertulia de Radio Asturias, donde Arias instó a Rubén Rosón, exconcejal de Somos, a pedir disculpas "por aquellos momentos en los que nos ha agredido él directamente a nosotros". En el mismo foro, Arias afirmó que el Equipo de Gobierno condena "cualquier tipo de violencia, independientemente de la que sea".

El dirigente socialista ha pedido a ambos responsables del PP que reflexionen sobre "una actitud indigna, pedir disculpas y hacer propósito de enmienda expresando una condena rotunda ante lo sucedido". A juicio del secretario de Organización, es un mensaje "terrible para la ciudadanía" el hecho de "saber que, en Oviedo, los agresores cuentan con el amparo del alcalde y del Partido Popular".

En este punto, Huerga afeó también el "silencio cómplice" que en esta gravísima cuestión está mostrando el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, "un silencio cómplice que en la práctica equivale a amparar y avalar unos comportamientos denigrantes con la convivencia, la libertad ideológica y la democracia". Por ello, Huerga instó al presidente del PP de Asturias a "salir de su escondrijo, dar la cara y explicar, a las claras, si condena esta brutal agresión, o si por el contrario comparte la misma posición injustificable de Canteli y Arias y también se posiciona del lado de los agresores y en contra de los agredidos".