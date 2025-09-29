La IA constituye una de las demandas emergentes de formación por parte del colectivo docente

La consejera de Educación, Eva Ledo (en el centro) junto a la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, y la presidenta del Consejo Escolar del Principado, María Luz Pontón. - PRINCIPADO

La consejera de Educación, Eva Ledo, expuso este lunes los desafíos, oportunidades e iniciativas que le corresponde asumir a la Administración en el campo de la inteligencia artificial, durante la inauguración de la jornada Los diferentes rostros de la IA, organizada por el Consejo Escolar del Principado en el IES Leopoldo Alas 'Clarín' y en el Centro de Profesorado y Recursos (CPR), de Oviedo. Los datos avalan que la inteligencia artificial constituye una de las demandas emergentes por parte del colectivo docente.

Eva Ledo detalló las actuaciones impulsadas por la consejería en materia de formación, tanto del profesorado, que se ha cuadruplicado en un solo año, como del alumnado, dentro de la enseñanza reglada de Formación Profesional. La IA se incorporó a la oferta formativa en el curso 2023-2024 con un proyecto de innovación, dos cursos en los CPR y dos proyectos de formación en centros.

Respecto a la Formación Profesional, se imparte en todos los ciclos formativos de grado medio y superior el módulo transversal Digitalización aplicada a los sectores productivos, que aborda aprendizajes directamente relacionados con la inteligencia artificial (IA) y sus posibilidades en los sistemas de producción, en aplicación del Real Decreto de 2023 que desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

Además, Educación ha diseñado dos módulos optativos para todas las familias profesionales, dependiendo de si se trata de estudios de grado medio o superior, titulado Profundización en digitalización aplicada al sector productivo.

La consejera resaltó que al colectivo docente le "está tocando vivir una etapa en la que, por primera vez, no replica el modelo de educación que hemos recibido".

"Nos toca investigar y profundizar en una nueva metodología de trabajo que debe aprovechar, sin duda alguna, el avance de la inteligencia artificial", dijo.

La consejera ha añadido que el profesorado debe asimilar esos progresos "de la forma correcta, salvando temas de seguridad o de protección de datos" y convertir la IA "en una herramienta de trabajo útil que permita al alumnado sacar el rendimiento que nos ofrece, sin menoscabar las relaciones sociales que debe potenciar y trabajando el pensamiento crítico".