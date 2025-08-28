El de Ibias sigue siendo el único incendio forestal activo en Asturias

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último balance del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias sigue reflejando la existencia de un incendio forestal activo en el municipio de Ibias.

Además, según la actualización de la tarde de este jueves existen otros tres incendios estabilizados, que son los de Degaña, Genestoso en Cangas del Narcea y Caunedo/Gúa/Perlunes en Somiedo. También exisen dos incendios ya controlados en Cabrales y Tineo.

Según la información del SEPA, en el caso del incendio de Ibias se ha trabajado durante todo el día regando los puntos humeantes con los medios aéreos. Una retroaraña ha trabajado en los flancos del incendio y entre Villarmayor y Cecos se trabajará tirando una línea de mangueras con las que se refrescará el terreno. Está previsto que este viernes se trabaje en esta zona con una retroaraña.

Los efectivos que permanecen en el lugar son Bomberos de Asturias, La Brif de Tineo, la UME, los bomberos franceses, tres bulldozer y tres retroarañas, además de un helicóptero bombardero de Ibias y un helicóptero de Bomberos de Asturias.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se mantiene en San Antolín de Ibias. Además de los efectivos de extinción, en los incendios se ha contado con la colaboración de la Guardia Civil con el Seprona, las patrullas de Seguridad Ciudadana y Tráfico y su helicóptero Cuco, para labores de vigilancia y reconocimiento.

Como incendio estabilizado figura el de Degaña, en el que permanecen Bomberos de Asturias. La zona está fría y no humea por ningún punto. En el incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, queda un punto humeante que fue atacado por un helicóptero de Bomberos de Asturias. En Villar de Vildas sólo queda un tocón humeante dentro de la zona caliente y no hay posibilidad de que se propague y trabajan en él Bomberos de Asturias y una empresa forestal. Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) los Bomberos de Asturias y una empresa forestal trabajan en tareas de remate del incendio.