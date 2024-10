Ignatieff: "Los premios son un ajuste de cuentas con uno mismo"

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michael Ignatieff ha manifestado este viernes durante su intervención en la ceremonia de entrega de los galardones que "los premios son un ajuste de cuentas con uno mismo". "Uno no puede evitar preguntarse: ¿da la talla todo mi trabajo?, ¿Qué intentaba lograr todos estos años?", ha dicho.

El escritor ha comenzado su intervención asegurando que cuando a una "le honran de esta manera, con un premio entregado por la Casa Real en circunstancias tan impresionantes, su primer pensamiento es: ¿Merezco esto?". Ha añadido que "en el momento en que ese pensamiento atraviesa tu mente, escuchas a Hamlet exclamar que si todos tuviéramos lo que nos merecemos, ¿quién escaparía a los azotes?".

"Lo mejor entonces es no insistir en el merecimiento. Simplemente sé agradecido, dice mi esposa, y lo estoy. Muy agradecido", ha dicho el galardonado con el Premio de Ciencias Sociales.

Ignatieff, que ha intervenido en la Ceremonia de entrega de los premios después de Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras, ha basado su intervención en la distinción que el politólo y filósofo británico, Isaiah Berlin, que es biógrafo, hace entre un erizo y un zorro: El zorro sabe muchas cosas, el erizo sabe una única cosa importante.

Y a partir de ahí ha asegurado que "hoy la Casa Real reconoce muchos tipos de logros: artísticos, culturales, científicos y algunos de sus compañeros galardonados son erizos y otros son zorros".

Se ha preguntado el galardonado si él es un "zorro o un erizo" y ha explicado que "cualquiera que haya sido ensayista, periodista, cineasta, profesor de historia, biógrafo, teórico de los derechos humanos, incluso -Dios no lo quiera- político, no puede ser otra cosa que un zorro".

"Pero existe una tercera posibilidad: algunos zorros envidian la tenacidad constante y resuelta del erizo, junto con su capacidad de enroscarse como una bola y mostrar sus púas cuando se enfrenta a quienes lo atacan. Soy uno de esos zorros que siempre deseó ser un erizo. Por eso fue gratificante escuchar al jurado del premio decir de mí que la mezcla de realismo político, humanismo e idealismo liberal (...) son su preocupación fundamental. Esto me hizo sentir como un erizo, aunque solo fuera por un minuto", ha indicado.

Ha añadido el escritor que "no puede decir que ha tenido una única preocupación fundamental" y ha destacado que "el trabajo creativo es como escalar en la oscuridad" porque "la mayor parte del tiempo no sabes dónde vas". "Algunas veces ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo. Solo en un momento como este, cuando las nubes se abren y te encuentras en la cima, empiezas a comprender el camino que has emprendido".

"Mirando ahora hacia atrás, también quisiera confesar cuánto temía a veces la libertad de mi zorro, cuánto tememos la mayoría de nosotros la libertad, cuán difícil es mantener la soberanía de nuestro propio juicio, ver el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera, cuánto, de verdad, debemos todos luchar para ser mujeres y hombres libres en un mundo saturado de manipulación y mentiras. Sin embargo, poder llamarnos libres y merecerlo realmente es el premio que más importa en la vida. No diré más. Gracias, Alteza, por este gran honor. Hoy ha hecho muy feliz a un viejo zorro", concluyó.

ESCRITOR, ACADÉMICO Y POLÍTICO

Michael Ignatieff nació en Toronto (Canadá) el 12 de mayo de 1947. Obtuvo su licenciatura en Historia en la universidad de su ciudad natal en 1969 y en 1976 se doctoró en la misma disciplina por la Universidad de Harvard. Amplió su formación con un máster en la Universidad de Cambridge y comenzó a trabajar como profesor asistente del departamento de Historia de la Universidad de la Columbia Británica. Ha ejercido la docencia en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Toronto y en la Universidad Central Europea en Budapest y Viena -institución creada por George Soros-, de la que fue rector entre 2016 y 2021, y en la que aún ejerce.

Además, ha sido investigador en el King's College de Cambridge y profesor visitante en la Universidad de Oxford y la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. También ha sido presentador de televisión y columnista de publicaciones como The Observer y The New York Times Magazine.

En 2006 fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes del parlamento canadiense por el Partido Liberal de Canadá, del que fue vicepresidente (2007-2008) y presidente (2009- 2011) y, como tal, ejerció de líder de la oposición del país norteamericano.

La amplia y variada trayectoria de Michael Ignatieff ha destacado, según los especialistas, por su defensa de los valores y derechos humanos fundamentales y universales.