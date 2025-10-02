Igualdad busca actrices y actores aficionados para participar en un proyecto teatral con perspectiva de género

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Igualdad busca a siete actrices y dos actores aficionados para participar en un proyecto teatral con perspectiva de género. El próximo jueves 9 de octubre, a las 17.00 horas, la Casa de las Mujeres acogerá el casting de selección al que podrán acudir todas las personas que tengan gusto por la interpretación y les apetezca experimentar formando parte de un montaje real que, a pesar de ser aficionado, les dará la oportunidad de trabajar como lo hacen actrices y actores profesionales.

Los ensayos, que comenzarán este mismo mes, tendrán lugar un día a la semana en la Casa de las Mujeres de Avilés. No serán clases de teatro, sino ensayos para un montaje teatral del que formarán parte como actrices y actores, y con el que adquieren un compromiso. L

a representación final se hará en la primavera 2026 en Avilés, en fecha y lugar por determinar. La obra que se pondrá en pie se titula 'La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien', que contará con la dirección de Natalia Suárez Ríos.

En este montaje serán ellas, las actrices, quienes protagonicen los personajes más relevantes de la obra, siendo los masculinos los personajes secundarios.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, a través de esta obra se pretende visibilizar a mujeres en roles diferentes a los acostumbrados en el teatro y la literatura.