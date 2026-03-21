La II Gala del Talento Juvenil Asturiano hace un llamamiento contra la guerra y en defensa del asturiano

II Gala del Talento Juvenil Asturiano. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La II Gala del Talento Juvenil Asturiano, celebrada este sábado en el marco del programa Culturaquí 2025, "ha trascendido su carácter de reconocimiento artístico para convertirse en un acto de reivindicación social, con un mensaje nítido en favor de la paz, la cultura como motor de cambio y la defensa de la oficialidad del asturiano", según destaca el Gobierno del Principado en una nota de prensa.

El acto, organizado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por Ovidio Zapico, a través del Instituto Asturiano de la Juventud, ha reunido a jóvenes creadores galardonados, así como a representantes institucionales y del ámbito cultural y audiovisual asturiano.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, ha destacado durante su intervención la cultura como herramienta de transformación social y ha reafirmado el compromiso institucional con la juventud, subrayando la necesidad de reconocer, visibilizar y apoyar el talento joven en Asturias mediante políticas públicas, oportunidades reales y espacios de desarrollo.

González ha defendido además el papel de la cultura "como palanca frente a las injusticias", en un acto en el que tanto responsables institucionales como premiados han incluido mensajes en favor de la paz y contra la guerra, con una apelación directa a rechazar los conflictos armados desde el ámbito cultural.

Durante el evento se han entregado los galardones correspondientes a distintas iniciativas del talento emergente en Asturias, entre ellas la 35 Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, el Premio Astragal, el Concurso de Maquetas Pop-Rock, el Premio Asturias Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales y el reconocimiento a Nuevos/as Realizadores/as del Principado de Asturias.

Parte de las personas premiadas han subrayado también la importancia de la lengua asturiana "como elemento esencial de identidad, reclamando su oficialidad y alertando de la necesidad de evitar que la llingua muerra, en un llamamiento a proteger y fortalecer el patrimonio cultural propio".

El director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández, ha destacado el papel del arte como vía de expresión de las nuevas generaciones y como espacio para compartir inquietudes, discursos y propuestas desde la cultura.