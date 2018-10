Illán asegura que Foro cree en Emvisa y hará lo que tenga que hacer para su continuidad

Publicado 12/09/2018 19:51:47 CET

El Ayuntamiento exigirá que los sistemas de depuración de Arcelor cumplan la normativa

GIJÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gijón, Eva Illán (Foro), ha defendido este miércoles en el Pleno la voluntad de Foro para garantizar la continuidad de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa) y evitar que entre en causa de disolución.

"Queremos la continuidad de Emvisa, creemos en Emvisa", ha recalcado en su comparecencia celebrada en el Pleno, a petición de Xixón sí Puede (XsP). Illán ha señalado, en esta línea, que Emvisa tiene un papel muy importante y por ello el Gobierno local va a hacer lo que tenga que hacer para que "en ningún momento" incurra en causa de disolución. Ha incidido en que el dinero de Emvisa no va a ninguna parte, simplemente no se puede gastar, y ha avanzado medidas para preservar las ayudas al alquiler.

Ha recalcado, asimismo, que la política social del Gobierno local supuso un incremento del 14,60 por ciento en el presupuesto, al tiempo que ha negado que eludan sus responsabilidades a la hora de atender a los ciudadanos. Ha enfatizado, en este caso, que no reniega de la Renta Social porque Foro la apoyó, pero ha recalcado que debe ser responsable ahora que tienen un crecimiento "limitado". Eso sí, ha incidido en que en Gijón se han ido aumentado las partidas en función de las peticiones, y no como en otras administraciones, que es hasta agotar el dinero.

En el caso del PSOE, el concejal José Ramón García ha restado importancia a la continuidad de la empresa, ya que lo importante es que la política de vivienda se siga desarrollando, aunque sea bajo otra fórmula.

La edil de XsP, Estefanía Puente, ha advertido de que el presupuesto de Emvisa es "insuficiente" y se ha mostrado en contra de quitar a unos con grandes necesidades para dárselo a otros. También ha reprochado a Foro que no sean capaces de coordinarse con el Principado. "Yo no me vendo", le ha respondido al PSOE al aludir a la fallida moción de censura o al fallido pacto de Gobierno tripartito. Rechaza renta social tenga toda la culpa

Por parte del PP, la edil Sofía Cosmen ha mostrado su preocupación por el funcionamiento de Emvisa, y ha abogado por integrarla en la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Ha achacado los problemas económicos a la asunción de competencias que son del Principado y a la puesta en marcha de la Renta Social Municipal. Cosmen ha acusado a Foro de poner "parches" en lugar de dar una solución.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, por su parte, ha afeado al Gobierno local su falta de previsión presupuestaria, a lo que ha considerado que si no aumentan los ingresos, ve difícil cumplir con todas las solicitudes recibidas.

En cuanto al portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola ha llamado la atención sobre que Foro no cuenta con apoyo suficiente para trasvasar dinero de Cooperación Internacional a Emvisa, por lo que se ha preguntado si Foro tiene un plan B. Ha criticado, también, que no se prioricen las ayudas sino que se concedan por orden de entrada.

ARCELOR

Por otro lado, Foro ha aceptado un ruego de Xixón Sí Puede por el que pedía no asumir la gestión de los colectores de los ríos Pinzales y Aboño hasta que se garantice el sistema de depuración de la planta gijonesa ArcelorMittal y que estos cumplan la normativa.

La edil de Hacienda, Ana Braña (Foro), ha señalado que, en una llamada informal del Principado, se les dijo que iban a revisar la autorización ambiental integrada para incluir el vertido industrial en los colectores. Ha apuntado, asimismo, que aunque la obra está acabada, no está recepcionada, al tiempo que ha avanzado que se pedirá convocar la Comisión Mixta de Seguimiento para tratar este tema.

En otro orden de temas, el Pleno ha aprobado por mayoría, con la sola abstención del PP, una proposición de IU para que en el plazo de un mes se establezca una batería de medidas prioritarias y urgentes en materia de políticas de juventud. IU ha aludido a la situación "alarmante" de la población juvenil y ha criticado la tardanza en la tramitación del Plan Integral de Juventud, cuyo documento carece de concreción y de memoria económica, según esta formación.

Por su parte, Foro ha remarcado que el citado Plan cuenta con 90 medidas en materias variadas y tan solo falta hacer una estimación económica. Ha replicado, eso sí, a Cs y PP, que no presentaran ninguna alegación al plan que ahora critican.

Por su lado, XsP ha criticado la falta de voluntad real del Gobierno local para atajar el problema mientras que el PSOE ha dicho no tener mucha fe a que se vaya a cumplir el acuerdo. Ha sostenido, además, que con Foro la política juvenil ha ido a peor.

LICENCIAS MUNICIPALES

En el Pleno, por otro lado, el PP ha logrado sacar adelante, con la sola abstención de Foro, una propuesta para que se informe de las solicitudes de licencia municipal de actividad y que, con base a ello, se pueda elaborar un plan de choque que desbloquee el 'atasco' actual.

De 1.600 solicitudes, hay 1.050 sin resolver. Los 'populares' también pedían en su iniciativa el que los locales cedidos a entidades estén en condiciones de uso. En este punto, el PSOE ha manifestado su escepticismo a que Foro sea capaz de resolver el problema, al opinar que no es un tema burocrático, sino político.

No ha salido adelante, en cambio, una proposición de Ciudadanos en materia de movilidad. Entre otras cosas, la formación naranja quería que se aprobará la nueva Ordenanza de Movilidad antes de que acabe el año, dar carácter oficial al Foro de la Movilidad y crear en el plazo de tres meses una oficina municipal de movilidad sostenida y segura. Algunos grupos municipales criticaron que el Plan de Movilidad está "incompleto", mientras que se ha apelado al consenso.

Por su parte, Foro ha defendido que aspira a que la movilidad futura sea consensuada entre todos y dentro de lo que dicen los técnicos que es posible. Eso sí, ha agradecido la participación ciudadano, pero sabiendo que la aprobación del documento es potestad de la Junta de Gobierno.

JORNADA DE 35 HORAS

Se ha aprobado también en el Pleno, con la sola abstención del PP, una iniciativa de IU para instar al Gobierno Central a recuperar la jornada de 35 horas para el personal público, al tiempo que el Ayuntamiento se vaya preparando para hacer efectiva la medida. Foro, además, ha abogado por que se supriman las limitaciones a las tasas de reposición.

En el turno de preguntas, la edil de XsP Nuria Rodríguez ha querido saber si hay previsto algún tipo de sanción por incumplimientos en el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio, como son que hay una trabajadora que no ha cobrado o que otras no pueden acceder a sus nóminas porque les llegan por Internet.

La concejala de Bienestar Social, Eva Illán (Foro), en este punto, ha explicado que el Ayuntamiento hizo dos requerimientos a la empresa y ha dejado claro que se tomarán las medidas oportunas que sean, siempre que estén ajustadas a derecho. Illán, por su lado, se ha comprometido a trasladar las conclusiones a las que se llegue en la reunión con la empresa adjudicataria en la próxima Comisión de Bienestar.

Por su parte, la concejala 'popular' Sofía Cosmen ha afeado al Gobierno local que no se lleve a efecto los acuerdos alcanzados para rendir homenaje a distintas personas a través de la colocación de placas o dando nombre a espacios públicos. Foro ha recalcado que si bien hay 21 pendientes, hay ejecutadas más del doble.

También el PP ha tildado de "decepcionante" que Foro no haya aceptado un ruego para dar el nombre de la atleta gijonesa Rocío Ríos, "la persona más laureada de España", al 'Kilometrín', si bien el Gobierno local ha ofrecido dedicarle otro espacio de la ciudad.