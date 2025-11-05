La ilustradora María Brenn abre el VI ciclo de la Ventana de la Factoría

OVIEDO/AVILÉS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ventana de la Factoría Cultural inaugura su sexto ciclo bajo el título 'La ilustración y sus procesos' con la obra de la gallega María Brenn, que podrá contemplarse del 7 de noviembre al 18 de diciembre.

El inicio de estas proyecciones coincidirá con la celebración de la Noche Negra, cita que cada año convierte Avilés en un gran escenario de arte y creatividad.

La muestra, organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, se extenderá hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Gemma Palacio (19 de diciembre al 1 de febrero), Juan Alberto Hernández (2 de febrero al 15 de marzo), Marco Recuero (16 de marzo al 26 de abril) y Verónica Grech (27 de abril al 14 de junio).

Se trata Cinco miradas distintas que explorarán los procesos creativos de la ilustración desde sensibilidades, estilos y universos gráficos muy personales.

La primera protagonista, María Brenn, nació en Ferrol en 1994 y desde que puede recordar ha sentido fascinación por los secretos que se esconden entre las tapas de un libro. Apasionada por la fantasía, la historia y los gatos, estudió ilustración en la EASD Pablo Picasso de A Coruña y desde 2016 ha desarrollado una intensa trayectoria en el ámbito editorial. Ha ilustrado álbumes, novelas, libros formativos y de texto, con títulos recientes como Los Impostores (Edebé, 2024), As estrañas profesions do meu pai (Cumio, 2024) o Como escorrentar un lobo (Cuarto de Inverno, 2024).