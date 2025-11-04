Inauguradas las XLIII 'Xornaes Internacionales d'Estudiu'

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo ha acogido este martes la inauguración de las XLIII 'Xornaes Internacionales d'Estudiu' que organiza la Academia de la Llingua Asturiana con el apoyo de la Universiad de Oviedo y el Gobierno de Asturias.

Son tres jornadas de actividades académicas, hasta el jueves, con conferencias, comunicaciones y presentaciones. Todas son abiertas al público hasta llenar los aforos.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de comenzar el acto de inauguración, la directora de las jornadas, Ana Cano, ha dicho que el evento supone "una especie de congreso internacional de filología asturiana en el sentido más amplio del término".

Cano, que es miembro de la Academia de la Lengua Asturiana desde su fondación y Catedrática Emérita de Filología Románica de la Universidad de Oviedo, ha explicado que habrá conferencias de tipo lingüístico, sobre toponimia, sobre textos medievales, sobre ediciones de textos, sobre cuestiones de literatura o de cuestiones de traducción.

"Son unas jornales que se vienen celebrando prácticamente desde que se creó la Academia de la Lengua Asturiana de manera ininterrumpida y de aquí salen en buena medida los artículos que después se van a solellar en la revista Lletres Asturianes, que es la revista oficial de la Academia de la Lengua Asturiana", ha asegurado.

Los tres conferenciantes programaos pal primer día son Juan Carlos Moreno Cabrera (Universidad Autónoma de Madrid), Xulio Viejo Fernández (Universidad de Oviedo), y Hugo Carbonnelle (Sorbonne Université).