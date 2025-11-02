Inaugurado en Villaviciosa el rocódromo 'Juan Manuel Parrondo'

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El frontón de Villaviciosa ha acogido este domingo el acto oficial de colocación de la placa conmemorativa y la inauguración del nuevo rocódromo municipal, que lleva el nombre 'Juan Manuel Parrondo', en reconocimiento a quien ha sido durante más de 30 años presidente del Grupo de Montaña Llama Ello.

Se ha celebrado una jornada de puertas abiertas con el equipo de la Federación de Deportes de Montaña del Principado de Asturias (Fempa), con la presencia de quien le sucede en la presidencia del club, César Pina.

A las 13.30 horas, el rocódromo ha quedado abierto al público asistente. El gobierno del Ayuntamiento de Villaviciosa ha ejecutado las obras de mejora del frontón municipal. Las obras de mejora han consistido en la retirada de la antigua grada que no tenía ya funcionalidad y estaba muy deteriorada con el fin de mejorar el espacio y poder añadir nuevas actividades, en este caso instalar un de los rocódromo mediante un acuerdo de colaboración con el Club local de montaña Llama Ello.

También se ha colocado de una cortina divisoria que permite optimizar el espacio, permitiendo realizar varias actividades a la vez. Además, se ha realizado el pintado antideslizante de toda la superficie incluido las paredes del frontis y la distribución de los campos oficiales de tenis, permitiendo el desarrollo de competiciones oficiales de esta actividad, lo que permite a esta instalación abrir sus puertas para que las escuelas deportivas y los usuarios puedan disfrutar de este espacio.

Tenis, patinaje, escalada, frontenis, y otras actividades deportivas se podrán desarrollar en la instalación municipal que también cuenta con nueva iluminación led y se han construido unos nuevos vestuarios adaptados a normativa de accesibilidad. También se ha sustituido la puerta de entrada a la instalación. La inversión total realizada por el equipo de gobierno superó los 145.000 euros.