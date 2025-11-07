Incatur celebra la reapertura total de la Ruta del Cares

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur) ha emitido este viernes una nota de prensa en la que celebra la reapertura total de la Ruta del Cares, tras las restricciones aplicadas a raíz del incendio ocurrido el pasado mes de agosto. Esta reapertura incluye también las canales practicables, entre ellas la canal de Trea.

Incatur recuerda que la ruta es de los principales atractivos naturales y turísticos de la comarca. "Queremos agradecer al Gobierno del Principado de Asturias y al Parque Nacional de los Picos de Europa las labores de limpieza, mantenimiento y verificación de seguridad realizadas en las últimas semanas, que han permitido garantizar que las zonas afectadas por el incendio no presenten riesgo de desprendimientos y que el sendero pueda reabrirse con las mismas condiciones de seguridad que existían antes del incendio", han explicado.

Asimismo, han recordado el aviso que el Parque Nacional ha mantenido siempre, en el sentido de solicitar a todas las personas que recorran la zona que mantengan la máxima precaución en sus actividades de montaña.