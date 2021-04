Industria defiende la instalación de nuevos eólicos asegura que son compatibles con el ámbito y el desarrollo rural

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha querido lanzar este jueves un mensaje de tranquilidad respecto al desarrollo de la energía eólica en Asturias y ha indicado que la actual normativa en vigor ya impide acometer instalaciones eólicas en Parques Naturales y zonas de exclusión y así seguirá siendo.

"Asturias debe ser capaz de compatibilizar nuevas instalaciones eólicas con el mantenimiento de su patrimonio y su riqueza natural", ha dicho el consejero.

En este sentido la directora de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz ha insistido en que "los parques eólicos o granjas eólicas como granjas eólicas, "son perfectamente compatibles con el ámbito rural e inciden con un gran impacto en toda la cadena de valor".

Díaz ha explicado que ahora mismo son 45 las solicitudes para instalación de eólicos que están en diferentes fases del proceso, lo que puede suponer que alguna de ellas decaiga. Se trataría de unos 780 nuevos megavatios a sumar a los 611 que ya están en funcionamiento o en proceso de estarlo en la región.

Así, el consejero ha insistido ante las críticas de Podemos, en las importantes oportunidades de empleo y de riqueza para Asturias que no puede perder, aunque ha indicado que "no se puede hablar de cifras concretas" y ha pedido a la diputada de Podemos "que se ponga las gafas de ver de lejos" para analizar lo que pueden suponer en lo que a generación de riqueza se refiere la implantación de estas instalaciones.

"Según se vayan conociendo las propuestas factibles se irán definiendo el número de empleos directos y los indirectos, unos empleos favorables y muy deseados", ha indicado el consejero.

Ha indicado que espera que el proceso de revisión sea más ágil que el de la anterior normativa que se alargó a ocho años. No obstante ha destacado que los plazos son largos.

El consejero ha insistido en que todos los grupos políticos y todos los agentes implicados, también las zonas rurales tendrán abierto el diálogo en el proceso de revisión de la normativa, que responde a los cambios significativos en las estrategias energéticas nacional y comunitaria. Ha insistido en que hay y habrá diálogo con los implicados.

Fernández ha comparecido para informar de los objetivos que se plantean con respecto a las modificaciones que se van a realizar en las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio relativas a la implantación de Centrales Eólicas en Asturias a petición de Podemos y ha insistido en que la revisión de la normativa buscará el consenso más amplio posible tratando de incluir todas aquellas propuestas que sean razonables.

Desde Podemos Nuria Rodríguez ha pedido al consejero que habla de una vez de cifras y que ofrezca datos del empleo que se puede generar, la calidad de dicho empleo y la capacitación de los profesionales.

"Ustedes sólo saben dar palos de ciegos, pero nunca hablas de las cifras cuando las eléctricas están ofreciendo alquileres de 5.000 euros al año en zonas ganaderas, o cuando los municipios recibirán un 3,5 por ciento de los beneficios", ha dicho Rodríguez que ha indicado que hay puestos de trabajo en el sector rural que los que crean las "centrales eólicas" y ha cifrado en 123 empleos los que se crearían con una producción del 611 megavatios.

También rechaza Podemos que la instalación de estas "centrales eólicas", como así las define la formación, suponga la fijación de población en zonas rurales, ya que han asegurado

"Qué tendrá que ver que produzcamos eólicos para tener que destruir el patrimonio rural", ha insistido la diputada de Podemos que ha insistido en que deberán explicar en base a qué se van a modificar las zonas de exclusión o el motivo por el que no se habla del autoconsumo.

Desde el PP, el diputado Álvaro Queipo, ha incidido en que no hay que generar ninguna alarmar en torno a esta cuestión y ha pedido dejar claro que en Asturias no existe una psicosis respecto al desarrollo de la energía eólica. "Tramitar no es autorizar, por eso pedimos que se tramite mucho y de manera ágil", ha indicado Queipo.

El diputado de Ciudadanos, Carlos Fanjul, ha incidido en el potencial de Asturias para el desarrollo de energías renovables y ha destacado que esa transición debe hacerse de manera paulatina y conjugando el enfoque medioambiental con el económico.

Desde IU, Ovidio Zapico ha recordado que lo vivido hasta ahora en Asturias en materia eléctrica fue "un esperpento" poniendo como ejemplo las líneas de Sama-Velilla y ha mostrado deseo que esta "fiebre por los eólicos" no se convierta en un nuevo esperpento. Zapico también ha puesto en duda el empleo que generan estos parques una vez instalados.

Por su parte el diputado de Foro, Adrián Pumares se ha interesado por el diálogo y la coordinación mantenida con los representantes municipales afectados.