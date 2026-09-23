Industria destaca el aumento de empresas asturianas en Bolsa como señal de cambio del tejido productivo

Marcos Alonso, Martí Saballs, Jesús González, María Calvo, Carmen Moriyón, Ángeles Rivero, Juan Carlos Campo, Félix Baragaño, Antonio González Y Eloy Méndez. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha destacado este miércoles que las recientes incorporaciones de empresas asturianas a los mercados de capitales reflejan una transformación del tejido productivo autonómico y "ya no pueden interpretarse como casos aislados".

Así lo ha señalado durante su intervención en la jornada 'Asturias Cotiza', organizada por 'La Nueva España' y Prensa Ibérica en Gijón, que ha reunido a representantes empresariales, financieros y expertos para analizar el creciente interés de las compañías asturianas por los mercados de capitales.

Actualmente cotizan en bolsa siete firmas del Principado: Duro Felguera, Izertis, GAM y TSK en el Mercado Continuo, y Seresco, Treelogic y ASLA en BME Growth. Campo ha señalado que a ellas se sumará la próxima semana Eolo, con su incorporación a ScaleUp. "Son señales de una transformación más profunda. Reflejan un nuevo tiempo empresarial: más ambicioso, más abierto al capital, más profesionalizado y con mayor vocación internacional", ha afirmado.

El viceconsejero ha considerado que la presencia de empresas asturianas en los mercados financieros constituye una muestra de madurez y una herramienta para afrontar los retos de competitividad de la economía regional.

En este sentido, ha señalado que el objetivo no debe ser únicamente crear nuevas empresas, sino facilitar que ganen dimensión, capacidad de innovación y acceso a nuevos mercados. También ha apuntado que la cotización bursátil no es una meta para todas las compañías, aunque puede ser "una palanca de crecimiento" para aquellas con proyectos sólidos y ambición empresarial.

Campo ha destacado además que los mercados de capitales pueden favorecer una mayor profesionalización, transparencia y fortalecimiento de la gobernanza empresarial, así como generar un efecto tractor sobre otras iniciativas. "Estamos asistiendo a la aparición de un empresariado asturiano más dinámico, más competitivo y más profesionalizado", ha afirmado, defendiendo un modelo que combine apertura al capital, arraigo territorial y generación de empleo.

Por último, ha señalado que la economía asturiana está incorporando nuevos sectores vinculados a la tecnología, los servicios avanzados, la innovación y el conocimiento, sin renunciar a su tradición industrial. "Nuestra historia empresarial se escribió con carbón, acero, energía e ingeniería. Hoy se escribe también con tecnología, datos, servicios avanzados, inteligencia artificial y mercados de capitales", ha concluido.