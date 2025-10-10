Iniciados los trabajos de conservación y mantenimiento en el Paraguas de Ildefonso Sánchez del Río

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, han visitado este viernes el inicio obras de conservación y mantenimiento que se llevarán a cabo en el Paraguas de Pola de Siero, diseñado por Ildefonso Sánchez del Río en 1972.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 19.836 euros y un plazo de ejecución de mes y medio. El Paraguas será sometido a una intervención integral de conservación.

Los trabajos que se realizaran consisten en la reparación del hormigón dañado y un tratamiento preventivo para garantizar su estabilidad. En 2017 desde el Consistorio se llevó a cabo una importante obra de remodelación de este elemento emblemático por importe de 269.813 euros que se remataron, en 2018, con la remodelación de la estación de autobuses con una inversión de 774.946 euros.

Tal y como recordó el alcalde durante la visita, a esta intervención, también se suman los trabajos de conservación y mantenimiento que se están realizando en la fachada de la Casa Consistorial, en Pola de Siero. Estas obras, cuentan con un presupuesto de 114.934,96 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio.