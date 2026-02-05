ISPA-FINBA recibe más de 2 millones de euros de la Acción Estratégica en Salud para investigación sanitaria

Archivo - Sede ISPA-FIMBA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA-FINBA) ha logrado una financiación global superior a los dos millones de euros en la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud 2025 (AES 2025) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), tras la publicación de la resolución definitiva. Esta financiación permitirá impulsar el desarrollo de proyectos de investigación en salud, reforzar la contratación y consolidación de talento investigador y favorecer la internacionalización de la actividad científica del instituto.

Según informa el propio organismo este jueves, en concreto, ISPA-FINBA ha obtenido financiación para 10 proyectos de I+D+i en Salud, con un importe global de 1.411.000 euros, que abordan distintas áreas de investigación alineadas con los principales retos biomédicos y sanitarios actuales.

Así, estos proyectos contribuirán al avance del conocimiento, la mejora del diagnóstico y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

En el ámbito de los recursos humanos, se han concedido varios contratos que refuerzan la formación y consolidación de investigadores: dos contratos PFIS (dentro del Programa de Formación de Personal Investigador del ISCIII, permiten a jóvenes profesionales sanitarios formarse como investigadores mientras desarrollan proyectos científicos en hospitales e institutos de investigación), un contrato Miguel Servet (destinado a investigadores postdoctorales con experiencia, que permite consolidar su carrera científica dentro del sistema nacional de salud y desarrollar proyectos de mayor envergadura) y un contrato Sara Borrell (orientado a investigadores con trayectoria inicial postdoctoral, facilitando su especialización y consolidación profesional en investigación biomédica).

Además, ISPA-FINBA ha obtenido una ayuda de movilidad, que permitirá la realización de una estancia internacional en San Diego, favoreciendo la proyección internacional de la investigación y el intercambio de conocimiento con centros de referencia.

La Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) es una organización sin ánimo de lucro que persigue fines de interés general y para ello está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica de obrar.

Constituida en 2014, a iniciativa de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, participando la Universidad y el Ayuntamiento de Oviedo, y un fuerte y desinteresado respaldo empresarial privado: Fundación Cajastur, Fundación Caja Rural, Fundación EDP, Grupo TSK, Transinsa Ambulancias de Asturias y Lacera, todos Patronos de la Fundación.

A lo largo de sus 10 años de existencia, mantiene el objeto fundacional de impulsar, apoyar, gestionar y difundir la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación biosanitaria como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por la Administración del Principado de Asturias.