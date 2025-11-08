El ISPA impulsa una jornada de prevención contra el cáncer gástrico en Oviedo

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acoge este sábado una jornada por la prevención del cáncer gástrico, organizada por el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) y la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (FINBA), en el marco del proyecto europeo Cancer Prevention at Work (CPW), financiado por la Unión Europea.

El encuentro, gratuito y con plazas limitadas, está dirigido a trabajadores en activo de Asturias y a sus familias, y busca "fomentar la detección precoz y la concienciación sobre los factores de riesgo del cáncer gástrico, una enfermedad con alta incidencia que puede prevenirse con información y revisiones adecuadas", según ha informado el ISPA en nota de prensa.

En el centro de esta iniciativa se encuentra la detección de una bacteria llamada Helicobacter pylori (Hp), presente en casi la mitad de la población mundial y estrechamente asociada al desarrollo del cáncer gástrico. "Tratarla a tiempo resulta fundamental para evitar complicaciones graves, por lo que la jornada pondrá especial énfasis en la educación preventiva y en la implicación de toda la familia, incluidos los más pequeños", explica el Instituto.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Durante toda la jornada habrá actividades educativas, concursos, gymkhanas, juegos científicos adaptados para todas las edades, música en vivo y una comida comunitaria.

Además, se habilitará un espacio de recreación y cuidado infantil, para que las familias puedan participar con comodidad mientras aprenden sobre salud y prevención.