IU acusa al concejal de Deportes de pretender "no invertir ni un euro" en la Copa de la Reina

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha acusado este martes al concejal de Deportes de pretender "no invertir ni un euro" en la Copa de la Reina de hockey sobre patines que se celebrará "a su pesar" el próximo año en la ciudad.

Suárez Llana ha hecho estas declaraciones tras conocer la propuesta de ordenanzas del Patronato Deportivo Municipal para 2026, que incluyen una tarifa para el cobro de entradas a los partidos de la competición.

"El concejal de Deportes pretende que la recaudación de taquilla vaya al PDM de manera que recupere lo invertido. Es decir, que el apoyo económico del Ayuntamiento para que se celebre en Gijón la Copa de la Reina va a ser cero. Pero quien asume siempre el mayor esfuerzo organizador en este tipo de competiciones son el club anfitrión y su masa social, en este caso el Telecable Hockey Club", ha dicho el edil de IU, que defiende que "debería ser ahí, en el propio deporte base, donde impacte el retorno económico de la inversión municipal".

Para Suárez Llana, "Jorge Pañeda sigue poniendo palos en las ruedas; primero hizo todo lo posible porque la Copa no se celebrara en Gijón y ahora pretende reducir a cero la inversión y no sabemos sin con ello apartar al club de la organización o cuanto menos dificultar su participación".

El concejal de IU lamenta "el trato que está dando el PP a los clubes deportivos de la ciudad y la nula complicidad del Gobierno municipal con el deporte femenino". IU presentará una enmienda a la ordenanza del Patronato Deportivo Municipal para eliminar la tarifa vinculada a la Copa de la Reina e insta al concejal de Deportes a "sentarse con el Telecable a acordar un marco de colaboración para la organización del evento deportivo".