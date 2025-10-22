IU acusa al PSOE de traicionar la educación pública y dañar el futuro de Asturias

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha denunciado este miércoles "la traición del PSOE a la educación pública" tras su apoyo a la expansión de empresas privadas de educación superior en Asturias, una medida que, según la formación, "amenaza directamente" a la Universidad de Oviedo.

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha sido tajante al señalar que "las empresas privadas de educación permitidas por el PSOE son un golpe al Estado Social en dos de sus pilares fundamentales: una educación superior de calidad y la sanidad pública". Suárez advierte de que este modelo "drenará recursos destinados a las facultades de Medicina y Enfermería", comprometiendo su capacidad formativa "en un momento clave".

IU considera que el decreto autonómico que permite la implantación de universidades privadas "debilita el sistema educativo asturiano y lo convierte en un negocio para intereses privados". En palabras de Suárez, el PSOE "ha cedido a las presiones de los lobbies empresariales y traicionado el legado histórico y social de la izquierda, debilitando además el papel de Oviedo como capital universitaria".

El edil ha reprochado a los socialistas "haber optado por hacerle el juego a quienes solo buscan lucro", en lugar de fortalecer la Universidad de Oviedo, "institución que ha dado nombres como los de Carlos López Otín, Amparo Pedregal, Adonina Tardón o Ángel González".

IU-Convocatoria por Oviedo ha presentado este miércoles una proposición en el Ayuntamiento que exige "unidad institucional y social en defensa del sistema público universitario" y que el Consistorio "rechace firmemente la instalación de universidades privadas en terrenos o dependencias públicas" de la ciudad.

El grupo municipal reclama también que el Ayuntamiento "no colabore ni ofrezca recursos a las empresas privadas que atentan contra el interés general, la clase trabajadora y la igualdad de oportunidades".

"Reiteramos nuestro compromiso firme e irrenunciable con la educación pública como herramienta de transformación social y pilar fundamental del Estado del Bienestar", ha concluido Suárez.