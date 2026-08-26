IU-Convocatoria exige soluciones a Aqualia por el estado del abastecimiento y pide una auditoría municipal

Archivo - Trabajadores de Aqualia en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo se ha hecho eco de las preocupaciones trasladadas por el Comité de Empresa de Aqualia sobre el estado de las infraestructuras del servicio de abastecimiento y ha exigido al equipo de Gobierno que reclame a la concesionaria soluciones inmediatas, especialmente ante las deficiencias denunciadas en el depósito de Cuyences.

La formación ha valorado que el Ayuntamiento haya requerido información a la empresa, si bien ha considerado insuficiente la medida. A este respecto, el portavoz municipal de la formación, Gaspar Llamazares, ha señalado que los trabajadores están alertando sobre problemas concretos que afectan a infraestructuras esenciales y que ya han sido comunicados previamente a la mercantil, por lo que ha instado al Consistorio a actuar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Entre las incidencias transmitidas por la plantilla se han incluido fallos en el caudalímetro, una solución provisional en una válvula principal y una fuga pendiente de reparación en la conducción principal de entrada.

Asimismo, la representación sindical ha solicitado explicaciones sobre los motivos por los que no se han aprovechado los recientes cierres de la conducción para ejecutar los arreglos previstos. Ante esta situación, la formación ha reclamado la realización de una auditoría interna municipal para evaluar el estado de la red, las labores de mantenimiento y las inversiones ejecutadas.

De igual modo, ha exigido a Aqualia que garantice una plantilla suficiente para evitar la sobrecarga de los empleados y ha reiterado la necesidad de reforzar los medios humanos del área municipal de Aguas para que recupere la consideración de Servicio municipal.

Por último, Izquierda Unida ha advertido de que Cuyences no constituye un caso aislado, citando problemas recurrentes en zonas rurales como Trubia o Bendones, y ha vuelto a proponer la creación de una Comisión municipal de evaluación de los servicios externalizados.

Llamazares ha recordado la posición favorable de su grupo hacia la remunicipalización de los servicios públicos, remarcando que, mientras persista la concesión, el Ayuntamiento no puede desentenderse de la calidad del suministro.