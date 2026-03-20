IU-Convocatoria por Oviedo denuncia el "bloqueo total" de la participación ciudadana en el Ayuntamiento

Archivo - El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha denunciado el "bloqueo político total" de la participación ciudadana en la ciudad, que atribuye a una estrategia del equipo de gobierno para "proteger intereses empresariales frente a las necesidades vecinales".

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, los consejos de distrito se encuentran "completamente congelados" y, lejos de cumplir su función como canales de las demandas vecinales, se han convertido en "espacios de frustración" en los que las reivindicaciones de los barrios no obtienen respuesta. Asimismo, ha criticado la actitud del concejal responsable, al que acusa de desentenderse de su funcionamiento.

IU-Convocatoria por Oviedo ha denunciado también el cierre de las comisiones municipales a asociaciones y colectivos, indicando que todas las propuestas presentadas por su grupo han sido rechazadas, entre ellas las relativas a problemas en La Corredoria, el abastecimiento de agua en La Florida o demandas vecinales en Ciudad Naranco y El Campillín.

En la misma línea, la formación ha advertido de que la figura de los alcaldes y alcaldesas de barrio ha sido "vaciada de contenido" y utilizada como un instrumento del Partido Popular para "maquillar u ocultar" los problemas y necesidades reales de cada zona.

El concejal Alejandro Suárez ha afirmado que "no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía" y ha reclamado abrir las instituciones municipales para escuchar a los vecinos "en lugar de bloquear su participación para proteger intereses privados".

Ante esta situación, IU-Convocatoria por Oviedo propone la apertura inmediata de los instrumentos institucionales a la participación ciudadana, comenzando por las comisiones municipales, que, según ha recordado, ya contemplan la intervención directa de asociaciones y colectivos.

Asimismo, ha planteado abordar "con transparencia y diálogo" cuestiones como el abastecimiento de agua en la ciudad y la situación relacionada con Aqualia, además de convocar reuniones con vecinos de zonas como el Naranco y buscar acuerdos con la ciudadanía afectada por la fábrica de gas o el futuro de la antigua fábrica de armas de La Vega.