IU-Convocatoria por Oviedo plantea una alternativa sostenible a la ampliación de las canteras del Naranco

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha mostrado este martes su rechazo a cualquier iniciativa que implique ampliar las explotaciones mineras en el Monte Naranco y ha presentado una propuesta alternativa que, según defienden, garantiza el suministro industrial sin necesidad de incrementar el impacto ambiental sobre este espacio natural.

El portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, ha explicado que la propuesta consiste en paralizar progresivamente la actividad en la cantera de Gueñaz, situada en la falda del Naranco y destinada a la extracción de caliza, para dar inicio a su restauración ambiental. IU plantea concentrar la actividad en la cantera de Cuarteles, de menor impacto visual y ecológico al estar más integrada en un área ya industrializada, y que produce dolomía para las acerías de Avilés y Gijón.

Asimismo, la coalición reclama la elaboración "urgente" de un Plan Especial de Canteras y la aprobación del Plan Especial de Protección Integral del Monte Naranco, con el objetivo de preservar un entorno que califican de "emblemático y de alto valor ecológico y paisajístico".

Llamazares ha incidido en que la necesidad de caliza disminuirá con el anunciado cierre de uno de los hornos altos de la siderurgia y ha recordado que existen explotaciones activas en Asturias, algunas infrautilizadas, que podrían cubrir esa demanda de forma más sostenible.

"Es posible garantizar el suministro industrial sin seguir sacrificando el Naranco. Apostamos por una solución que proteja nuestro patrimonio natural y que sea coherente con la transición ecológica, pero que al mismo tiempo asegure la actividad económica", ha afirmado el portavoz municipal.