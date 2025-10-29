IU-Convocatoria pide a Óscar Puente moderar sus declaraciones sobre el peaje del Huerna

Archivo - El portavoz parlamentario de IU-Convocatoria por Asturias , Xabel Vegas, en la Junta General. - CONVOCATORIA POR ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha pedido este miércoles al ministro de Transportes, Óscar Puente, que moderase sus declaraciones sobre el peaje del Huerna, que a su juicio resultan humillantes para los asturianos tras años sufriendo esta medida, considerada "injusta y represiva". Lo ha hecho este miércoles tras la Junta de Portavoces, donde ha destacado la coordinación de su grupo con el Gobierno regional de cara a la negociación presupuestaria.

Vegas considera que se debe "aumentar la presión" frente al Ministerio de Transportes para modificar el peaje, declarado ilegal por la Comisión Europea. En este escenario, ha reclamado más "diálogo" con el Gobierno central.

Por otro lado, Vegas ha asegurado que existe coordinación entre su grupo y el PSOE en torno a la negociación presupuestaria, con el objetivo de defender los intereses de los asturianos. Ha asegurado que los contactos con los distintos grupos parlamentarios se desarrollarán con "diálogo honesto" para lograr un acuerdo amplio.

Finalmente, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies ha criticado las intervenciones de Vox y Foro, que cuestionan la Alianza por las Infraestructuras y ha asegurado que, a su juicio, "se ponen en evidencia" al ser Vox "la única formación política, de extrema derecha además, que se borró de la masiva manifestación del pasado 17 de noviembre que contó con el consenso de todo el tejido social, político, económico y sindical de los asturianos y las asturianas".