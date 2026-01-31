IU-Convocatoria reclama una solución para las sedes de Justicia sin presionar a la Universidad

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo considera que las presiones ejercidas por el Consejo General del Poder Judicial y la Cámara de Comercio, así como la continuación del pulso del Ayuntamiento con la Universidad pública, son profundamente contraproducentes y niegan la propia esencia de Oviedo como ciudad universitaria.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo recuerdan que la competencia en materia de Justicia corresponde al Estado y al Principado de Asturias, y que son estas administraciones las que deben dar una solución adecuada, sin desviar la atención ni trasladar la presión a la Universidad de Oviedo.

"Nuestro grupo municipal hace un llamamiento claro al acuerdo y a la cooperación leal entre administraciones, así como a rebajar el nivel de confrontación entre el Consistorio ovetense y la Universidad. Entendemos que no pueden mantenerse pulsos públicos en relación con la ubicación de las infraestructuras judiciales en Oviedo, y mucho menos a costa de generar incertidumbre y presiones sobre la Universidad y su legítimo desarrollo", destaca IU.

El portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares, señaló que "Oviedo no puede permitirse un conflicto institucional permanente que debilita su identidad como ciudad universitaria y que coloca a la Universidad en el centro de un problema que no le corresponde resolver"

En este sentido, Llamazares añadió que "la Justicia es una competencia del Estado y del Principado, y son estas administraciones las que deben asumir su responsabilidad sin buscar atajos ni desviando la atencion hacia la institución académica " .

Desde IU-Convocatoria por Oviedo insisten en que la Universidad pública no puede ser objeto de presiones ni utilizada como moneda de cambio en disputas políticas o institucionales. Defender a la Universidad de Oviedo es defender el futuro de la ciudad, su carácter abierto y su papel como motor de conocimiento y cohesión social.