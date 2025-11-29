IU lamenta la falta de diálogo del gobierno municipal y votará en contra del plan de movilidad

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este sábado una nota de prensa en la que lamenta la falta de diálogo del gobierno municipal, del PP, y anuncia su voto en contra del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el pleno.

"Lamentamos que el equipo de gobierno no haya querido negociar ni acercarse a posiciones de acuerdo y pacto que permitieran construir un PMUS de amplio consenso. Por ello, nuestra posición será crítica, ya que el gobierno municipal ha optado por incorporar al plan su programa electoral y su plan de obras, incluyendo proyectos como la Ronda Norte, el parking del Campillín y la ampliación del parking de la Escandalera", han comentado desde IU-Convocatoria.

A su juicio, esos elementos distorsionan el sentido del PMUS y convierten lo que debería ser una estrategia de ciudad en "una herramienta al servicio de sus intereses partidistas". Por esas razones no votarán a favor del PMUS en el pleno del próximo mes de diciembre.

"Desearíamos que este plan siguiese la senda de grandes acuerdos de ciudad, como el Pacto Cultural por la Capitalidad Europea, ejemplo de diálogo y consenso. Sin embargo, el gobierno municipal se ha empecinado en no dialogar, y el resultado es un documento que no cuenta con el respaldo del resto de fuerzas políticas ni con el apoyo mayoritario de las y los ovetenses", han señalado.

El portavoz municipal de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares, ha comentado que han defendido desde el principio que un plan de movilidad exige "diálogo, consenso y mirada de ciudad". Ha indicado que con la forma de actuar el gobierno es "imposible llegara a un acuerdo que beneficie al conjunto de Oviedo".