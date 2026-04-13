IU Oviedo respalda la modificación de estatutos de la FMC y se reserva enmiendas

Archivo - Los concejales de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez, Gaspar Llamazares y Cristina Pontón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha apoyado la modificación de los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) para adaptarlos al Plan Estratégico Cultural de Oviedo (PECO) pero ha asegurado que se "reservan la posibilidad" de plantear enmiendas que permitan perfeccionar el texto y reforzar el funcionamiento de la Fundación Municipal de Cultura y de la política cultural del Ayuntamiento de Oviedo.

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, el grupo municipal explica que es "imprescindible" dar "pasos firmes" en varias direcciones, tales como fortalecer la concejalía de Educación y Cultura como eje vertebrador y transversal, impulsar la colaboración con otras administraciones mediante fórmulas consorciadas y dotar a la FMC de mayor agilidad y capacidad de respuesta.

"Nuestro objetivo no es otro que consolidar una política cultural más coherente, más eficiente y más útil para la ciudadanía ovetense con el horizonte de la capitalidad europea 2031", han explicado.