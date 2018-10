IU pide al Gobierno una evaluación del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres

Publicado 07/03/2018 10:46:03 CET

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

IU defenderá este viernes en el Pleno una proposición no de ley en la que, entre otras cuestiones, instará al Gobierno a llevar a cabo una evaluación del Pacto Social contra la Violencia sobre las mujeres para medir los objetivos alcanzados desde su entrada en vigor. Así lo ha indicado la diputada de IU, Concha Masa, que ha manifestado que "hay medidas que no se han puesto en marcha y que dependes únicamente de voluntad y dotación presupuestaria".

Así por ejemplo Masa ha considerado que es realmente necesaria la puesta en marcha de la unidad de valoración forense integral para las víctimas de violencia de género o de llevar a cabo las obras necesarias para que las víctimas no tengan que cruzarse con sus agresores en los juzgados.

"Son medidas que no sabemos si son o no eficaces porque no se han puesto en marcha", ha insistido Masa, que ha destacado que es necesario evaluar las que si se han desarrollado para conocer su efectividad.

Pero además, desde IU se aboga también por un refuerzo de los recursos económicos y humanos desatinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, por la consecución de una sociedad libre de violencia machista, poniendo especial atención en las mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad.

En la PNL se insta también al Ejecutivo a eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres prohibiéndola directamente en soportes, publicaciones o transporte público, así como a implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.

Por otra parte Concha Masa se ha referido también a la convocatoria de huelga para este jueves día 8 de marzo y ha indicado qu desde IU se ha trabajado muy intensamente para que este día sea un éxito en el que se ponga de manifiesto de manera meridiana el papel que desde tiempos inmemoriales han jugado las mujeres en trabajos no sólo no remunerados, sino incluso no reconocidos, como el cuidado de menores, personas dependientes y otras labores del hogar.

"Se ha considerado que era una obligación que le viene impuesta a la mujer no se sabe muy bien porque. Queremos que este día sea un homenaje a todas las mujeres que desempeñan esos trabajos no reconocidos", ha dicho Masa.