IU y Podemos tildan de "fracaso" el Plan Llave tras quedar desierta la convocatoria

GIJÓN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de IU y de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, han criticado este miércoles al Gobierno local por el fracaso" del Plan Llave, al haber quedado desierta la convocatoria para la construcción de vivienda en suelo municipal, parte de ella de protección.

Suárez Llana, por su lado, ha contrapuesto que la única política de vivienda eficaz en Gijón es la ejecutada por el Principado, con referencia a la construcción de las 250 viviendas en alquiler asequible para jóvenes en el antiguo solar de Peritos.

"Quien boicotea el Plan Llave son los constructores para los que se diseñó: pactaron unos beneficios con Martínez Salvador y ahora quieren más y exigen al Ayuntamiento que baje el precio del suelo", ha afirmado el portavoz de Izquierda Unida, a través de una nota de prensa, con referencia a la acusación hecha por el Gobierno local contra el Ejecutivo asturiano.

En línea con ello, ha exigido al Gobierno municipal que "asuma su responsabilidad ante el fracaso del Plan Llave, que demuestra su incapacidad para ofrecer soluciones reales a la crisis de la vivienda en nuestra ciudad".

Según Suárez Llana, el precio de las viviendas del Plan Llave superaba los 190.000 euros, un precio que patronal y Ayuntamiento exigían subir al Principado.

A este respecto, ha opinado que quien puede comprar una vivienda por ese precio no necesita que se la subvencionen las administraciones públicas, puede hacerlo en el mercado libre.

"El Gobierno de Asturias subirá el precio del módulo de la vivienda protegida cuando toque y como toque, pero en ningún caso como respuesta a chantajes ni para salvar operaciones inmobiliarias de nadie", ha dejado claro.

Al tiempo, ha vuelto a pedir al Gobierno municipal que ceda suelo al Principado, como están haciendo concejos gobernados por partidos de todos los signos políticos, en los que la Consejería está promoviendo vivienda pública para alquiler asequible.

La portavoz de Podemos, por su parte, ha incidido en que el Plan Llave "nunca obedeció al interés general". Es por ello, que al igual que IU, plantea que el Ayuntamiento ceda los terrenos a otras administraciones para desarrollar promociones de vivienda pública.

"Desde el primer momento denunciamos que esto no era una política de vivienda pública, sino un expolio del patrimonio de los gijoneses para enriquecer a las constructoras", ha sostenido.

Por este motivo, ha mostrado su satisfacción por "el freno a la especulación inmobiliaria que venía impulsando el gobierno Foro-PP, regalando recursos públicos para la venta privada de los inmuebles por parte de las constructoras en condiciones que no ofrecían ninguna facilidad a quien hoy no tiene acceso a la vivienda".

También ha reclamado que se otorgue un nuevo destino a la partida de casi 400.000 euros que está prevista en el proyecto de presupuestos de 2026 para abonar el IVA de las viviendas del plan que se quedarían en manos municipales.

Ha opinado, en este sentido, que ese dinero se debería destinar a "políticas reales de vivienda pública", como la adquisición de viviendas para destinarlas a alquiler asequible o situaciones de emergencia habitacional.

En cuanto a los planteamientos expuestos por la patronal del sector, CAC-Asprocon, sobre el aumento del precio del módulo de vivienda protegida, ha advertido de "nos situaría en precios desorbitados, obligaría a la gente a tener entre 60.000 y 80.000 euros en efectivo para poder acceder a un piso".

"Los intereses de Asprocon y el gobierno están perfectamente alineados y, por tanto, completamente alejados del interés general y las necesidades de la gente", se ha quejado Suárez.