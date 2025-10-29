IU presenta 43 enmiendas frente a unos presupuestos "caprichosos" que desatienden las necesidades de la ciudad

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha presentado un total de 43 enmiendas al proyecto de presupuestos municipales para 2026, de las que dos corresponden al Patronato Deportivo Municipal (PDM) y tres a la Fundación Municipal de Cultura (FMC).

Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que con estas enmiendas, que suman un total de 9.046.602,88 euros, buscan hacer frente a unos presupuestos que consideran "escasos", que además están "disociados" de los problemas reales de los gijoneses, como es el acceso a la vivienda, que "incumplen" con los compromisos adquiridos por el Ejecutivo municipal y que son "caprichosos", a su juicio.

A este respecto, ha llamado la atención sobre pese a deber más de diez millones de euros de ayudas a fachadas, apenas se presupuestan 135.000 euros, por lo que, vía enmienda, proponen aumentar esta cifra en un millón de euros.

Ha llamado la atención sobre que ni siquiera los proyectos "estrella" del Gobierno, cuentan con dotación, como pueda ser el parque empresarial de Naval Azul o la pacificación de la calle Munuza y zona Centro

En materia de vivienda, IU plantea que aumenten las ayudas al alquiler en 500.000 euros, así como aportar un millón de euros para la compra de viviendas para alquiler accesible o 500.000 euros para la adquisición de los terrenos de Jove propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón. Esta última cifra, según el edil, es una estimación, al desconocer el valor real.

Alguna de las enmiendas en materia de movilidad es ampliar el contrato de Gijón Bici (110.980 euros), para aumentar tanto el número de bicis como de estaciones y para dar mayor cobertura en la ciudad y llegar a Jove, Portuarios y otros barrios de zona Oeste, y para que mejore su mantenimiento.

También se propone la implantación de la plataforma única en la calle Begoña (300.000 euros), en el entorno escolar, la pacificación de la calle Munuza (500.000), para ensanchar aceras, aumentar en medio millón de euros el programa de entornos y caminos escolares seguros, y algunas medidas de impulso de la movilidad ciclista.

Suárez Llana ha incidido en que en los presupuestos del Gobierno local desaparece el programa de Biciescuela, por lo que IU presenta una enmienda para mantenerla, así como 50.000 euros para elaborar un estudio para la municipalización de la Empresa Mixta de Tráfico.

Se proponen, asimismo, aumentar en 200.000 euros las ayudas a la energía, así como destinar 100.000 euros para ampliar el programa 11x12 y 30.0000 euros para un nuevo modelo de comedores escolares.

En lo que respecta a Cultura, IU pide aumentar en 50.000 euros los fondos de las bibliotecas, otros 20.000 euros para material informático y 50.000 euros para mobiliario de estos equipamientos. IU quiere también reforzar programas culturales, promocionar al sector audiovisual y que el FICX programe más allá de las fechas del certamen.

Por otro lado, Suárez Llana ve "escasa la partida para patios verdes, por lo que pide incrementar esta, además de plantear 830.000 euros para la mejora de sedes vecinales.

IU propone, por otra parte, mejoras en diversas instalaciones deportivas y que se incremente la partida de las Escuelas Deportivas (200.000 euros).

Con respecto a las bajas propuestas en los presupuestos, ha explicado que algunas partidas se aminoran de proyectos con los que IU no tiene discrepancias, como la urbanización de Carlos Marx, pero que creen que se pueden cubrir con remanentes, mientras que en otros casos piden eliminarlos, como el Plan Llave o el graderío proyectado en la cuesta del Cholo.

También restan partidas en Divertia de las subvenciones al Tsunami y Gijón Life, por contar con patrocinio de un fondo vinculado a Israel (KKR), de las colaboraciones de la sociedad municipal con la organización del Festival Aéreo, así como de la organización de Paseo Gastro.

IU detrae partidas, además, de la campaña informativa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada, de las actividades del Jardín Botánico, de la reconversión del museo Nicanor Piñole en Oficina de Políticas de Igualdad, de la mejora de la pista de Las Mestas y de publicidad y propaganda de Alcaldía.

Sobre esta última, Suárez Llana ha criticado que desde 2022 a 2026 la partida de publicidad de Alcaldía crece un 133 por ciento, al pasar de 323.300 euros a 755.800 euros.