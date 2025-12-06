IU propone programas y recursos para potenciar la actividad física al aire libre en Gijón

Archivo - Alejandro Farpón Miragay - IU - MÁS PAÍS - IAS - Archivo

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida, Alejandro Farpón, llevará al Pleno Municipal del próximo miércoles 10 de diciembre, una proposición para articular diversos mecanismos a través del Patronato Deportivo Municipal que permitan incentivar la práctica deportiva al aire libre en distintos espacios verdes de Gijón.

El edil ha señalado que "la evidencia científica ha demostrado los beneficios de practicar deporte al aire libre tanto para la salud física como para la salud de mental, por ello consideramos necesario que desde la administración pública se faciliten espacios y actividades que promuevan una vida activa y saludable al alcance de toda la ciudadanía".

Farpón ha destacado que Gijón cuenta "con un rico entorno natural y con una red de equipamientos de la que podría obtenerse un mayor rendimiento en beneficio de la ciudadanía". En concreto Izquierda Unida propondrá tres bloques de actuación en esta materia.

En primer lugar, desarrollar un programa de fomento de la actividad física al aire libre que contemple actividades acompañadas por monitores y monitoras en los espacios verdes urbanos. Por otra parte, la creación de un mapa, en formato físico y digital, que permita dar a conocer los equipamientos de titularidad municipal que permiten la actividad física o la práctica deportiva al aire libre en la ciudad.

El tercer punto de la iniciativa propone que se puedan usar los vestuarios y taquillas municipales para facilitar el desarrollo de la actividad física fuera de los espacios polideportivos cubiertos.

Por último, Alejandro Farpón, a recordado que existen experiencias previas como el programa de 'Parques Biosaludables', señala el concejal que en ese programa gratuito y abierto a la ciudadanía "se proponía guiar a la población adulta a esos espacios de una manera fácil, segura y guiada".

"Consideramos que los buenos resultados de esa iniciativa deberían impulsar al Patronato Deportivo Municipal a dar un paso más, articulando unos recursos y una programación estable".