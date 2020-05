IU reclama a El Musel mantener las inversiones que eviten nubes de polvo de carbón

GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU Asturias Ovidio Zapico ha instado este martes a la Autoridad Portuaria de Gijón a que mantenga las inversiones para evitar que se repitan nubes de polvo de carbón como las sucedidas este pasado lunes y en otras ocasiones y también que estas puedan afectar la atmósfera de Gijón.

"Es necesario y, desde aquí, exigimos a la Autoridad Portuaria que no relaje todo lo que tiene que ver con la prevención de estas nubes, todo lo que tiene que ver con el uso, sobre todo, de los tensoactivos", ha insistido, a través de una nota de prensa.

Zapico ha recordado que IU lleva años reclamando inversiones que garanticen la erradicación de estos episodios que afectan a la calidad del aire.

"Hemos insistido en muchísimas ocasiones en la necesidad de dotarnos de apantallamientos, de construir, incluso, una gran cúpula que albergase todo ese mineral e impidiese que, en días de fuerte viento como el de ayer, estas nubes se produjesen", ha recalcado.

Para el diputado, hasta la fecha se han conseguido solo "tímidos avances que no pueden perderse", ha remarcado. "No puede haber ningún tipo de relajación para combatir, para minimizar, los efectos del viento, para combatir en definitiva la contaminación y para que los barrios de la zona oeste de la ciudad de Gijón no sean castigados, una vez más, con estos focos emisores que con inversión y prevención pueden ser minimizados", ha indicado.