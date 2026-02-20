IU recuerda que el nuevo PGO de Oviedo será una realidad gracias a sus acuerdos con el Gobierno

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde IU-Convocatoria por Oviedo consideran que la licitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGO) es "una excelente noticia para Oviedo que recupera el trabajo y la inversión realizados durante años y permitirá adaptar la ciudad a la realidad actual frente a desafíos tan relevantes como la turistificación y el cambio climático". Así mismo recuerdan que la convocatoria del nuevo PGO "da cumplimiento a uno de los acuerdos estratégicos suscritos entre el Grupo Municipal y el equipo de gobierno y desmiente a quienes consideraban que el planeamiento estaba definitivamente descartado".

"Frente a los agoreros, hoy queda claro que habrá un nuevo Plan General, fruto del diálogo y de acuerdos transversales pensados en el interés general de la ciudad", destaca el grupo municipal que incide en que este nuevo instrumento urbanístico permitirá rentabilizar la inversión económica realizada durante años, recuperar el excelente trabajo técnico ya desarrollado y actualizar, tras más de dos décadas, el modelo urbano de Oviedo para ajustarlo a las nuevas necesidades sociales, económicas y ambientales.

Desde IU-Convocatoria consideran imprescindible que el nuevo PGO aborde con decisión la limitación del impacto de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) sobre el mercado residencial, protegiendo el derecho a la vivienda, así como la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático, especialmente en materia de movilidad sostenible y renaturalización de la ciudad.

En este sentido el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares, destacó que "la licitación del nuevo Plan General es una excelente noticia y demuestra que los acuerdos políticos sirven para transformar la ciudad".