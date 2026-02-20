IU Siero rechaza ofrecer suelo municipal para implantar universidades privadas

Archivo - Ayuntamiento de Siero. - AYTO. DE SIERO - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Siero ha manifestado este viernes su "rechazo frontal" a la propuesta del alcalde, Ángel García, de ofrecer suelo municipal para facilitar la implantación de universidades privadas en el concejo.

La formación considera que la educación superior "no puede convertirse en un nicho de negocio ni en una operación urbanística con fachada académica" y subraya que Asturias ya cuenta con una institución pública "sólida y de referencia" como la Universidad de Oviedo.

La portavoz municipal de IU Siero, Tere Álvarez, ha sido contundente al señalar que su grupo no comparte que "se reciba con alfombra roja a proyectos privados mientras se cuestiona, directa o indirectamente, a la universidad pública". "La Universidad de Oviedo es historia, excelencia académica e igualdad de oportunidades. Si hay problemas o carencias, la solución es reforzarla, no abrir un mercado educativo paralelo", ha afirmado.

Álvarez ha recordado que en el Pleno municipal de agosto de 2025 Izquierda Unida presentó una moción en defensa de la Universidad de Oviedo y de rechazo a la implantación de universidades privadas en Asturias, una iniciativa que no fue respaldada por el PSOE. "Ese voto dejó en evidencia una contradicción importante. No se puede afirmar que se apoya la universidad pública y, al mismo tiempo, facilitar la entrada de modelos que compiten con ella por suelo, alumnado y recursos", ha señalado.

La portavoz ha vinculado esta posición con el debate autonómico abierto tras la autorización como centros adscritos de proyectos vinculados a la Universidad Antonio de Nebrija y a la Universidad Alfonso X el Sabio. "Izquierda Unida de Asturias ha mostrado su oposición política a estos proyectos y está analizando en sus órganos la viabilidad jurídica de un recurso. No es un gesto táctico, es una cuestión de modelo: defendemos un sistema público fuerte, planificado y suficiente", ha indicado.

Para IU Siero, la universidad pública no es solo un centro de formación, sino "una herramienta estratégica de cohesión social y desarrollo territorial". "Ni alfombra roja, ni luces de colores. Cuando la educación superior entra en la lógica del mercado, el acceso deja de basarse en el mérito y la capacidad y pasa a depender de la renta. Eso genera desigualdad. Y Siero no debe convertirse en el laboratorio de la mercantilización de la educación", ha concluido Álvarez.