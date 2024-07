IU urge una reunión de la Comisión Bilateral Principado-Ayuntamiento y que se adecente el entorno de viejo HUCA

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU-Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, y el concejal de la formación en Oviedo, Alejandro Suárez, han urgido este jueves que se convoque una nueva reunión de la Comisión Bilateral Principado-Ayuntamiento y que se adecente el entorno de El Cristo y reclaman que se adecente el entorno del viejo HUCA en El Cristo "con carácter inmediato".

Ambos representantes políticos han reprochado el estado de "abandono total" de los antiguos terrenos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en El Cristo, y han reclamanado "una acción global que permita relanzar este barrio, incorporando el Calatrava como un elemento más dinamización y desarrollo".

La diputada Delia Campomanes y el concejal Alejandro Suárez se han trasladado esta mañana a lo que fueran las instalaciones hospitalarias para "mostrar el deterioro de los inmuebles y de toda la parcela, en la que se acumulan, entre la maleza, todo tipo de basuras", según indican desde IU.

Al respecto, han recordado el malestar vecinal y han llamado a la convocatoria urgente de la segunda reunión de la Comisión Bilateral Principado-Ayuntamiento para establecer un cronograma de actuaciones que debe incluir, de forma prioritaria e inmediata, las labores de mantenimiento para adecentar toda el área.

Campomanes ha explicado que las administraciones "tienen que dar respuesta, con urgencia, a un adecentamiento general, y, sin demoras, a la reordenación urbanística de todo el solar, dado que su estado es deplorable". Así, ha reclamado la limpieza de la maleza y el mantenimiento regular de los terrenos ya que, ha señalado, existen problemas de peligrosidad y también de salubridad: "qué menos que una administración pública mantenga sus propiedades como manda la ley".

"Es hora que se tome ya como prioridad la regeneración del barrio en su conjunto, integral, abordando las demoliciones de los inmuebles que se tengan que abordar y pensando unos equipamientos, unos usos para dinamizar esta zona", ha enfatizado Campomanes.

Para la diputada, "esta intervención tendría unos claros beneficios para el vecindario, pero también para el conjunto de la ciudad y para la imagen general de Asturias". "No es de recibo seguir con este abandono", sostiene.

Por ello, Campomanes ha exigido "a todas las administraciones que tengan propiedades aquí que asuman sus propias responsabilidades en el adecentamiento de estos terrenos".

Del mismo modo, el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo ha mostrado su malestar por "la pasividad" de las distintas administraciones. "No entendemos cómo algo tan sencillo como es mandar una cuadrilla de limpieza no se está haciendo: ¿por qué? ¿cómo es posible que una administración no sea capaz de mandar una cuadrilla a limpiar, a poner orden aquí, a que haya seguridad? no me extraña que la gente esté quemada con la política", ha zanjado.

Alejandro Suárez considera que la situación del antiguo HUCA es una "vergüenza" que evidencia el "fracaso público" para resolver los problemas de la zona y para escuchar a la gente. "Desde el punto de vista de qué puede hacer un Gobierno local, que no tiene competencia directa en esto, pero tiene, siempre, competencia política, pues es estar aquí diciendo esto: tampoco está", ha lamentado el edil.

Suárez eivindica "la necesidad de ampliar las miras sobre cómo articular el futuro de El Cristo, incluyendo el Calatrava como una oportunidad para que la zona deje de ser un agujero negro".

En esa nueva ordenación, dice, el Calatraba debe lograr el impulso autonómico y local para "devolvérselo" al barrio, para lo que ha reivindicado un planteamiento de gestión público, en lo que podría ser "un centro integrado que acogiera una filmoteca, la biblioteca central, cursos o incluso oficinas de gestión administrativa descentralizada".

Delia Campomanes ha coincidido con Suárez en que es indispensable recuperar el emblemático y polémico edificio, dotándolo de nuevos usos que redunden en la nueva proyección de esta zona de Oviedo. Lo ideal, ha señalado, "es que se abarque una estrategia general desde todas las administraciones, en coordinación, para abordar esta zona de Oviedo".

Por otro lado, y a preguntas de los medios, Alejandro Suárez ha vuelto a manifestar el rechazo de IU Convocatoria por Oviedo a horadar el Naranco en un proyecto que, ha denunciado, no resolverá los problemas de comunicación y sólo responde a los intereses particulares: "Ronda Norte, no, y a partir de ahí, sobra todo: no es no; es innecesaria, la Ronda Norte está concebida para los empresarios de la AS II, que tienen déficit en su autovía".

El concejal ha asegurado que no es aceptable "destrozar un patrimonio público, natural y cultural porque hay un empresario que no llega o que su inversión no le está rindiendo. Es una tomadura de pelo". En este sentido, ha criticado al alcalde, Alfredo Canteli, a quien ha acusado de "andar vagando por ahí" en representación de los "intereses de clase" de unos empresarios, mientras la ciudadanía ya le ha expresado su rechazo frontal a esta operación.

Alejandro Suárez ha llamado a explorar otras vías o, incluso, a recuperar proyectos anteriores como el de la "vía verde", que pinchaba la salida por San Claudio y planteaba una vía verde por Luis Oliver. Esa opción, ha explicado, podría servir y habría opciones para la negociación.