IU ve el proyecto de presupuesto municipal como "un punto de partida para el diálogo"

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este domingo una nota de prensa en la que considera que el proyecto de presupuestos municipales para 2026 constituye un "marco adecuado para el diálogo, la negociación y el esfuerzo presupuestario, con el objetivo de avanzar hacia un Oviedo más comprometido con las prioridades sociales y medioambientales".

Según IU, además de las cifras, el proyecto incorpora elementos que permiten un "margen político real para el acuerdo y los compromisos".

Desde una "oposición útil", no encuentran razones para el rechazo sin más, sino para "un trabajo riguroso de negociación que garantice que el presupuesto responda a las necesidades de la ciudadanía".

La prioridad de IU seguirá siendo reforzar las políticas sociales y ambientales. En este sentido, consideran fundamental dotar de personal y recursos suficientes a las principales áreas sociales del Ayuntamiento: la Oficina de Vivienda y otras políticas activas en esa materia, las becas y ayudas a la educación infantil, y la implantación del nuevo modelo de servicios sociales, más cercano y eficaz.

En materia de inversiones, apuestan por aquellas con un mayor impacto directo en la vida cotidiana de los barrios y la zona rural, centradas en el mantenimiento y la rehabilitación de infraestructuras y equipamientos públicos.

Entre las actuaciones más relevantes destacan la puesta en marcha del centro integrado del Calatrava, la renovación del centro social de Ciudad Naranco y el centro integrado de Ventanielles, junto con los de La Corredoria y La Florida.

En el ámbito deportivo, subrayan la importancia de la piscina del Parque del Oeste, la rehabilitación del polideportivo de Otero, la renovación de las pistas de atletismo de San Lázaro y el saneamiento y mejora de los equipamientos rurales.

Asimismo, sitúan entre sus prioridades la urbanización de La Vega, la margen derecha de la autopista, y la garantía de una adecuada dotación presupuestaria para la nueva movilidad, la zona de bajas emisiones y la renaturalización urbana, como parte del compromiso con un modelo de ciudad más sostenible.

También consideran imprescindible asegurar recursos suficientes para el Plan Estratégico Cultural, los planes de empleo y comercio local, y las políticas de igualdad y juventud, ámbitos esenciales para el futuro de Oviedo.

"Nos encontramos ante un proyecto que puede y debe ser un punto de partida para el diálogo. Seguiremos ejerciendo una oposición útil, con el objetivo de que los presupuestos de 2026 reflejen las prioridades sociales y ambientales de la ciudad. Nunca daremos un apoyo en blanco, pero sí una disposición clara a negociar y construir acuerdos que beneficien a la mayoría social ovetense", ha dicho el portavoz del grupo municipal, Gaspar Llamazares.