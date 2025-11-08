Izertis, Alvargonzález S.A. y Ópera de Oviedo, ganadores de la cuarta edición de los Premios FADE

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jurado de los Premios FADE ha premiado a Izertis como "Empresa de Asturias 2025", a Alvargonzález S.A. por su "Trayectoria Empresarial" y ha concedido un reconocimiento honorífico a la Ópera de Oviedo, por su contribución al desarrollo económico, cultural y social de Asturias.

Según ha informado la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) en nota de prensa, Izertis, fundada en Gijón en 1996, "ha pasado de ser una pequeña consultora local a convertirse en una multinacional tecnológica presente en más de 25 países, con unos 2.500 profesionales y una facturación de 138 millones de euros en 2024".

La compañía, presidida por Pablo Martín Rodríguez, "mantiene su sede social y fiscal en Gijón, donde se ubica también su segundo centro de producción más importante, con cerca de 300 empleados". Además, "el año 2025 ha marcado un hito histórico en la trayectoria de la empresa, al convertirse Izertis en la tercera compañía asturiana en cotizar en el Mercado Continuo de la Bolsa española".

Por su parte, Alvargonzález S.A. "representa una de las sagas empresariales más destacadas de la historia económica asturiana". Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, cuando la familia Alvargonzález operaba con barcos mercantes entre Gijón y Montevideo. "A lo largo del tiempo, la compañía ha ampliado su presencia en sectores estratégicos como el marítimo, industrial, energético e inmobiliario, consolidando un grupo sólido y diversificado".

El Jurado de los Premios FADE también ha resuelto otorgar un reconocimiento de carácter honorífico a la Ópera de Oviedo. El jurado destaca que la Ópera de Oviedo, "con más de siete décadas de historia, constituye una de las instituciones culturales más emblemáticas del Principado" y su actividad "ha contribuido de manera decisiva a la proyección cultural, turística y económica de Asturias, generando empleo, atracción de visitantes y dinamización del tejido artístico y empresarial".