Jonás Fernández (PSOE) pide el voto para seguir defendiendo en Europa a Asturias, la democracia y la libertad

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El número 7 de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas del 9 de junio, el asturiano Jonás Fernández, ha pedido este domingo el voto para los socialistas con el objetivo de seguir defendiendo en Bruselas los intereses y las necesidades de Asturias así como los ideales de la democracia y la libertad.

Durante su intervención en un acto público organizado por la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) en La Corredoria, Jonás Fernández ha recordado su infancia en el barrio y los valores inculcados por familiares y militantes históricos como la recientemente fallecida Ángeles Flórez Peón, 'Maricuela'.

Asimismo, ha puesto el acento en el riesgo que puede suponer para Europa un aumento de la representación de la extrema derecha y su "batalla cultural". "No se puede tolerar", ha dicho, instando a "responder" y participar en las elecciones para defender "los ideales socialistas y los ideales europeos, la democracia al fin y al cabo".

Para Fernández, Bruselas "no es una ciudad oscura donde parece que los burócratas lo deciden todo". "Así venía nuestro amigo candidato del PP hace un año, y según vino, se marchó, ¿eh, Adrián? Pues no son, no son los burócratas ni los funcionarios, son los políticos", ha remarcado, haciendo hincapié en su compromiso por llevar a Bruselas las reivindicaciones del Gobierno asturiano para defender los intereses de la comunidad.

Por su parte, Adrián Barbón ha destacado la "credibilidad" de Jonás Fernández como eurodiputado. "Una persona que ha trabajado cada día, que se gana el respeto de los eurodiputados de todos los partidos, incluido, por supuesto, el nuestro; que ha demostrado su capacidad y que está en contacto permanente con la tierra, pero también con el partido. Siempre leal", ha asegurado.

Para el líder de los socialistas asturiano, igualmente, estos comicios suponen ir a "una batalla dura, muy dura" para seguir defendiendo el proyecto común europeo con políticas de "consenso" y el desarrollo de Asturias.

"Nosotros no salimos a empatar. No salimos a tener un buen resultado. Nosotros en España y en Asturias salimos a ganar. A ganar las elecciones europeas. A ganarlas con fuerza, con coraje, con resistencia, con valor. A ganar porque sabemos que gana Europa, gana España y gana Asturias", ha resaltado.

En el acto también han intervenido la secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) y delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa; y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza.

Ambos han resaltado la relevancia de estas elecciones para la localidad y para la comunidad autónoma, dada la importancia de los fondos y las políticas europeas para el desarrollo económico y social.

Asimismo, Delia Losa ha aprovechado para decir que le "avergüenza" que personas que han representado al PSOE estén ahora haciendo declaraciones que lo único que hacen es apoyar, prácticamente, "el voto a la derecha y a la extrema derecha". "Son personas que les ha podido el ego, la soberbia, la vanidad", dice, lamentando su falta de "prudencia" frente al ejemplo de la histórica 'Maricuela'.

En ese sentido, Losa recordó su mensaje sobre la importancia de la "unión". "No podemos estar divididos, porque solo si seguimos unidos, ganaremos", ha afirmado, animando a movilizar al electorado. "No podemos permitirnos el lujo de la abstención, eso supondrá que la extrema derecha tome el poder en Europa y todos los derechos se nos vayan por la alcantarilla; nos jugamos la democracia y la libertad", ha advertido.