Jové (Vox) denuncia deficiencias en Pajares y alerta de que la silla de Brañillín no funcionará esta temporada

El diputado de Vox, Javier Jové, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha denunciado este jueves en rueda de prensa diversas deficiencias en las obras de la fase II de Valgrande-Pajares y en la revisión de los remontes de la estación y ha alertado de que la silla de Brañillín no podrá funcionar esta temporada debido a que su eje primario se encuentra "destrozado" y deberá ser sustituido.

Jové ha explicado que ha visitado la estación para comprobar personalmente el estado de las obras y de la revisión de los remontes y ha asegurado que "gran parte" de las actuaciones previstas en la fase II no se ejecutarán porque Tragsa "ya se ha comido todo el presupuesto que estaba adjudicado".

Entre las actuaciones que, según ha señalado, quedarán sin ejecutar ha citado las rutas de senderismo, la señalización y preparación de la pista de fondo y determinadas labores de revegetación. También ha cuestionado la ubicación de uno de los dos miradores previstos, al afirmar que ha sido retranqueado unos doce metros respecto a su emplazamiento original y "no se ve" el valle.

Pero lo más grave tiene que ver con la revisión de los remontes. En este sentido Jové ha criticado que no se haya previsto el acopio de piezas de repuesto y ha asegurado que se están reutilizando componentes usados que, según ha afirmado, "no están en buen estado", entre ellos poleas, lo que a su juicio supone "un potencial peligro para la seguridad de los esquiadores".

El diputado de Vox ha alertado asimismo sobre el estado de la cimentación de una de las pilonas de la estación, que, según ha asegurado, está "resquebrajada" y amenaza con caerse. Jové ha indicado que se comunicó esta situación a la Consejería y que, en lugar de desmontar la pilona y ejecutar una nueva cimentación, se están "rejunteando las grietas con SikaFlex".

Jové ha situado como "lo más grave" el estado del eje primario de la silla de Brañillín. Según ha explicado, al desmontarlo se ha comprobado que está "totalmente deformado" e "inservible", por lo que este miércoles se ha suspendido el contrato de revisión y mantenimiento de este remonte.

El parlamentario ha señalado que el eje debe fabricarse bajo demanda por una empresa especializada, por lo que será necesario tramitar una nueva licitación y posteriormente proceder a su fabricación. Por ello se ha mostrado convencido de que "la silla del Brañillín este año no va a funcionar".

El diputado de Vox ha advertido de las consecuencias económicas que tendrá esta situación para la estación, al señalar que la silla da servicio a la zona de debutantes. A su juicio, su ausencia impedirá actividades como semanas blancas, cursillos y otras iniciativas relacionadas con el aprendizaje del esquí y afectará a concesionarios de cafeterías, escuelas de esquí y establecimientos de alquiler de material.

"Una estación que no tiene zona de debutantes, que no tiene un remonte para dar servicio a los debutantes, es una estación muerta", ha afirmado.

Por todo ello el diputado de Vox ha reclamado que se "profesionalice" la gestión de la estación y ha cuestionado la influencia de criterios "político-sindicales" en la gestión y en el nombramiento de responsables. Ha advertido además de que, a su juicio, las deficiencias detectadas pueden comprometer la seguridad de los usuarios.