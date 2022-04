El joven que abandonó a dos chicas heridas en un accidente mortal en Oviedo reconoce los hechos

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven acusado de provocar un accidente en el que resultó fallecida una joven de 21 años y herida otra en 2019 en las inmediaciones de Oviedo ha reconocido este jueves ante el juez los hechos que le imputa el Fiscal y ha indicado que "con gran esfuerzo en su familia han intentando reunir el máximo dinero posible para resarcir la familia de la joven".

El acusado ha indicado que como le han quitado el pasaporte no ha podido trabajar. El chico, que está acusado de haber abandonado a las víctimas en el lugar del accidente, únicamente ha respondido a su abogado de la defensa, ejercida por Carlos Hernández Fierro.

La joven que resultó herida en el siniestro ha relatado como el día de los hechos quedó con su amiga para ir de fiesta y esta le dijo de ir a Gijón con un amigo. Ha narrado que llegaron a Gijón a la 1.30 dejaron el coche en el parquink y fueron a varios pubs. A la hora de irse "se notaba que E. --el acusado-- estaba muy borracho, le dije de esperar y de dormir un poco en el coche pero él quiso marchar", y su amiga también. Ha manifestado que su amiga, la fallecida, también estaba "muy borracha".

Ya sobre el momento del accidente ha indicado que recuerda que salieron por encima de la valla con el coche. Ha manifestado que ella estaba consciente, que el acusado tenía la mano enganchada y le soltó el cinturón de ella, pero no recuerda si su amiga llevaba el cinturón. Ha manifestado que el acusado cuando salió del vehículo "les dijo que iba a buscar ayuda". "Yo le esperé y nunca volvió", ha dicho.

El juicio estaba señalado para junio del pasado 2021 pero entonces fue suspendido al no comparecer uno de los agentes de la Guardia Civil citado a declarar como testigo ya que fue el encargado de llevar a cabo la investigación principal del accidente. El agente sigue de baja.

También ha declarado el hombre que sobre las ocho de la mañana del día de los hechos llamó al 112 tras ver el accidente. Ha explicado que vio a una joven ensangrentada en la carretera, apoyada en la barrera de seguridad. "De no haber visto a la chica no hubiese visto el coche porque está volcado muy atrás, cuando me acerqué hasta el coche vi a la otra chica", ha explicado el testigo que ha añadido que la joven herida "estaba en 'shock', no se daba cuenta de quien más estaba, sólo decía que venía de Gijón".

Respecto a la fallecida ha indicado que "la oyó respirar fuerte pero no le respondía cuando le hablaba" y ha añadido que una vez que llegó el 112 se fue. Ha indicado que no se fijó si la chica llevaba o no el cinturón de seguridad y ha relatado que la joven herida le dijo que "habían estado de fiesta y habían bebido".

Uno de los agentes de tráfico que estuvo en el lugar de los hechos y elaboró el atestado ha relatado que en ese momento no pudieron hablar con las chicas y no buscaron al conductor hasta que recibieron una llamada del HUCA por el ingreso de una persona por un siniestro. Ha indicado que hay grabaciones de que el acusado pasó por delante de la Policía Local y Bomberos antes de llegar al hospital.

Ha relatado que más tarde la chica que resultó herida les contó que habían salido del parquink de Fomento de Gijón, que el acusado estaba bastante borracho y le intentaron convencer para esperar allí pero el se negó. También ha indicado que el joven relató en el HUCA que él no conducía.

El agente ha indicado que el siniestro se produjo en una vía en buenas condiciones, en un día soleado con buena visibilidad y atribuyen el accidente a la distracción y conducción bajo bebidas alcohólicas. También ha manifestado que todo indica que la víctima no llevaba cinturón de seguridad.

El abogado de la defensa ha solicitado al agente que explicase la hoja de síntomas del acusado que debería haber acompañado al atestado y que en este caso no es así. El agente ha indicado que el único síntoma era "alitosis alcohólica".

El agente que vio al acusado en el HUCA ha explicado que detectó esa alitosis alcohólica, lo vio "aturdido" y le preguntó "de dónde venía y si conducía", pero "creo recordar que no dio una respuesta clara".

LOS HECHOS

La Fiscalía del Principado de Asturias solicitaba inicialmente para el acusado 6 años de prisión y la pérdida del carné de conducir. El Fiscal sostiene que el acusado, natural Venezuela, y nacido en 1992, sobre las 07.55 horas del 26 de mayo de 2019, circulaba por la autovía A-66 con un Seat Ibiza propiedad de su madre, para el que no tenía concertado contrato de seguro.

Debido a que conducía sin prestar la mínima atención a la circulación, a velocidad excesiva para el trazado de la vía y después de consumir bebidas alcohólicas, tras salir de la autovía por el carril de deceleración para coger la desviación O-14 de acceso a Oviedo Norte, donde existe una curva amplia, con proyección a la derecha, con la calzada limpia y seca, con luz diurna y perfecta visibilidad, chocó contra el hito de vértice que marca la bifurcación y se subió por el inicio de la barrera lateral semirígida de seguridad del margen izquierdo.

Tras recorrer 96,80 metros y dar varias vueltas de tonel, se salió de la calzada por el lado izquierdo, volcando sobre el lateral izquierdo del vehículo. En el coche le acompañaban como ocupantes dos jóvenes, que viajaban en el asiento delantero derecho del vehículo y en el asiento trasero. Una de ellas quedó atrapada dentro del vehículo y fue necesaria la intervención del servicio de Bomberos de Oviedo para su excarcelación.

El acusado salió del vehículo por su propio pie, abandonó el lugar del accidente manifestando que iba a buscar ayuda y se dirigió caminando hacia el Hospital Universitario Central de Asturias para ser atendido de una herida que tenía en la cabeza. Pese a que en su trayectoria había varios postes SOS, caminó junto a dos peatones y un taxi y por las proximidades del cuartel de la Policía Local, el Parque de bomberos y el cuartel de la Guardia Civil de Oviedo, en ningún momento solicitó ayuda para las ocupantes del vehículo, a las que dejó abandonadas en la carretera y que fueron auxiliadas por el conductor de otro vehículo que pasó posteriormente por el lugar del siniestro y que llamó al 112.

A consecuencia del accidente una de las ocupantes del vehículo, que viajaba en el asiento anterior derecho, sufrió contusión pulmonar bilateral, neumotórax apical izquierdo y herida en la mano derecha, lesiones que tardaron en curar 90 días.

La otra ocupante del vehículo, estudiante de 21 años, que viajaba en el asiento posterior del vehículo, sufrió lesiones que determinaron su fallecimiento en el HUCA el 8 de julio de 2019.