Jóvenes y adolescentes se formarán en la detección y prevención de la violencia de género

OVIEDO/AVILÉS 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entender cómo se manifiesta la violencia de género desde las primeras etapas de la vida afectiva es clave para prevenirla. Con esta premisa arranca la III Jornada Juvenil contra la Violencia de Género, que tendrá lugar del 18 al 25 de noviembre en el Espacio Joven del Edificio Fuero.

Durante cuatro días, adolescentes y jóvenes de entre 14 y 30 años participarán en talleres, debates y actividades creativas para reflexionar, identificar y abordar esta forma de violencia desde una mirada crítica y preventiva.

Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través del correo juventud@aviles.es o del Instagram @espaciojovenaviles.

Las personas menores de edad deberán aportar una autorización de padre/madre o tutor legal facilitada por el servicio de Juventud a través del email.

Además, se ofrece la posibilidad de pasar la noche en la Residencia Fuero a las y los participantes que lo necesiten. La concejalía de Juventud organiza estas jornadas con la intención de profundizar en la percepción que tienen las personas jóvenes sobre la violencia de género y en las formas en que se manifiesta en su vida cotidiana.

Destaca el Ayuntamiento que a lo largo del año este tema se trabaja de manera transversal en diferentes programas municipales pero esta cita permite detenerse, debatir y generar herramientas concretas para la prevención.

La programación arranca este martes, 18 de noviembre, con un taller de arte centrado en la creación de pancartas y eslóganes que se llevarán a la manifestación del 25N. La sesión invita a expresar, a través de imágenes y mensajes, cómo perciben la violencia de género y qué reivindicaciones quieren visibilizar.

El viernes 21 las actividades se trasladan al ámbito digital. Un taller práctico sobre redes sociales permitirá identificar situaciones de ciberacoso, control, manipulación emocional o difusión no consentida de contenidos, ofreciendo claves para reconocer, prevenir y denunciar estos comportamientos.

La jornada continuará con una sesión de cine, pizza y debate, en la que se analizará cómo se representa la violencia de género en la ficción y qué tipos de violencia aparecen reflejados.

El sábado 22 estará dedicado a aprender a detectar y actuar ante señales tempranas de violencia de género. La sesión abordará formas de violencia física, psicológica y económica, y ofrecerá pautas para intervenir de manera segura en situaciones de riesgo. La mañana concluirá con un espacio de síntesis y conclusiones para compartir lo aprendido y las inquietudes surgidas durante los talleres.

La Jornada Juvenil concluirá el martes 25, cuando las y los participantes acudirán juntos a la manifestación del 25N en Avilés. Este acompañamiento colectivo simboliza el cierre del proceso formativo y el compromiso adquirido durante toda la semana.