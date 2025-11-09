Jóvenes de Avilés enseñan a mayores a manejar su smartphone en talleres hasta el 4 de diciembre

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes voluntarios del Espacio Joven de Avilés acompañarán a personas mayores para instruirles en el manejo de sus smartphones en ocho talleres de corta duración que se desarrollarán entre el martes 11 de noviembre y el jueves 4 de diciembre.

La inscripción es gratuita y las plazas se cubrirán por el orden de llegada de las solicitudes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. La iniciativa se desarrolla a través del Proyecto 'Tejiendo Clics' del Servicio de Juventud como respuesta a la demanda de personas mayores de 65 años con ganas de recibir formación para dominar el manejo de los teléfonos móviles.

Los talleres, con una duración de hora y media, serán impartidos por jóvenes de entre 15 y 18 años, hábiles en el manejo, que trasladarán de forma cercana y útil sus conocimientos en cuestiones básicas de la utilización práctica de estos dispositivos. Cada persona joven atenderá, durante la hora y media que dura el taller, a una o dos personas mayores y resolverá sus dudas.

Los talleres se ofertarán desde el 11 de noviembre hasta el 4 de diciembre todos los martes y jueves, de 17:30 a 19:00 horas en el Centro Social de Las Meanas y en el de Llaranes.