Jóvenes de ESO y Bachillerato de Asturias ganan premios por sus microrrelatos sobre Derechos Humanos

V Concurso Literario de Derechos Humanos premia a estudiantes de siete centros educativos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de siete centros de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de cinco concejos de Asturias han sido premiados en el V Concurso Literario de Derechos Humanos, organizado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Esta edición recibió 68 obras de doce centros educativos del Principado, "un número de trabajos que muestra la consolidación de esta iniciativa", ha asegurado la directora de la Agencia, Beatriz Coto.

Según ha indicado el Principado en nota de prensa, el concurso busca "fomentar los valores de solidaridad, respeto y justicia social, motivar la creatividad de los jóvenes y lograr un mayor acercamiento y conocimiento de la vulneración de los derechos humanos en el mundo". Se trata, han explicado, de que puedan ejercer un rol activo como agentes constructores de una sociedad cada vez más solidaria e inclusiva.

De las obras presentadas este año, 16 pertenecen a la categoría A (microrrelato de 1º y 2º de la ESO), 37 a la categoría B (microrrelato de 3º y 4º de la ESO) y quince a la categoría C (relatos de Bachillerato).

El jurado, que ha reconocido el esfuerzo realizado por los centros y el alumnado y ha valorado la calidad de los trabajos, estuvo integrado por Xuan Santori Vázquez- Azpiri, profesor, escritor y asesor técnico docente en la Consejería de Educación; María del Pilar Fernández González, profesora de Lengua y Literatura en el IES Alfonso II, de Oviedo; Manuel Galán González-Pardo, representante de la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias, y Beatriz Coto.

La entrega de galardones será a las 18.00 horas del 18 de diciembre en el salón de actos del edificio EASMU, en Oviedo, y contará con la actuación del bailarín de danza contemporánea Chus Western.

LOS PREMIADOS

En la categoría A de Microrrelato de primero y segundo de la ESO, el primer premio recayó en Cesar Álvarez Díaz (CPEB Carlos Bousoño, Boal) por 'As encantadas queren votar'. El segundo premio ha sido para Chloe Sánchez-Frieira de Oliveira (Colegio Auseva, Oviedo) por 'Lo que aprendí con los ojos abiertos'. El tercero, para Joel Alcón García (Colegio Luisa De Marillac) por 'Un compañero especial'.

Quedaron como finalistas Nadia Reguera Espinosa (IES Virgen de Covadonga, El Entrego) por '¿Por qué tu sí y yo no?', y Lucía Fernández Gómez (IES Virgen de Covadonga, El Entrego) por 'La hora del cuento'.

En la categoría B de Microrrelato de tercero y cuarto de la ESO, el primer premio ha sido para Adriana Ramos Soto (Colegio Internacional San Fernando, Avilés) por 'En el punto de mira'. El segundo para Clara Zornoza Quirós (Colegio Corazón de María, Gijón) por 'Tejer el silencio'; y el tercer premio, para Alejandra Anreus Estrada (IES Alfonso II, Oviedo) por 'Érase una voz'.

En esta categoría quedaron como finalistas Lucía Díaz Suárez (Colegio Corazón de María, Gijón) por 'El otro lado' y Nuria Gutiérrez Lorenzo (Colegio Corazón de María, Gijón) por 'La charla mágica'.

Finalmente, en la categoría C de relatos de Bachillerato el primer premio ha sido para Daniela Eugenia Oliveira Aguirre (Colegio Corazón de María, Gijón) por 'Río Congo, entre la razón y las pasiones'. El segundo ha sido para Alfredo García Rodrigues (IES Noreña, Noreña) por 'El eco del mar'. El tercer premio fue para Sarah Arroyo Solana (Colegio Internacional San Fernando, Avilés) por 'El color del cielo'.

Los finalistas han sido Álvaro Peró Carnicero (Colegio Corazón de María, Gijón) por 'Amaneceres gélidos y Paula González Álvarez (Colegio Corazón de María, Gijón) por 'A la misma hora'.