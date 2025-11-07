Juan Antonio Pérez Simón, XXX Premio ASTURmanager al Empresario del Año

Entrega al asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón del XXX Premio ASTURmanager al Empresario del Año, en Gijón. - ASTURMANAGER

GIJÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón ha recibido este viernes el XXX Premio ASTURmanager al Empresario del Año, en un acto celebrado en el Palacio de La Riega, de Gijón.

Según una nota de prensa de ASTURmanager, entidad que concede el galardón, se ha valorado de Pérez Simón el carácter inspirador de su trayectoria personal y el valor de su ejemplo para el emprendimiento y la dimensión social de su actividad empresarial.

Previamente al acto de entrega, en reconocimiento de la especial relevancia del premiado y con motivo del XXX aniversario del Premio ASTURmanager, Juan Antonio Pérez Simón y Montserrat Martínez López, presidenta del Club ASTURmanager, han sido recibidos por Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, en el Ayuntamiento.

Con este premio, que está patrocinado por Sabadell Herrero, Asturgar SGR y la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, se le reconoce a Pérez Simón tanto la exitosa trayectoria empresarial como el estrecho vínculo con su tierra natal.

Se ha destacado, a este respecto, que "encarna los valores de los indianos que, pese a haber desarrollado una ejemplar e inspiradora carrera profesional en otro país, han querido y sabido mantener el vínculo con su lugar de origen, fomentando lazos de unión, progreso y prosperidad".

Pérez Simón (Turanzas, concejo de Llanes, 1941) es licenciado en Contaduría Pública (Ciencias Económicas) y completó su formación en México como corredor de bolsa.

En 1976 se asocia como accionista a Inversora Bursátil. Ese mismo año, su compañero de la bolsa de valores y socio principal de Inversora, conforma un grupo de inversionistas y adquieren Galas de México, adentrándose en un proceso de diversificación mediante adquisiciones estratégicas en los sectores del comercio, el aluminio, el papel o la minería.

Durante los años 90, Pérez Simón juega un papel decisivo en el proceso de privatización de la compañía telefónica mexicana TELMEX, siendo su visión y criterio el que impulsa la apuesta en México por la telefonía digital y de datos y el posterior desarrollo de la compañía TELCEL.

Se ha señalado, asimismo, que Pérez Simón ha cultivado un estrecho vínculo con Asturias, donde ha promovido inversiones industriales, inmobiliarias y turísticas, además de una intensa actividad social y cultural, que demuestra su implicación con el futuro y el progreso del Principado.

Entre ellas, han destacado la entrega a la Junta General del Principado de Asturias del manuscrito de la carta de Jovellanos al marqués de Camposagrado, además del depósito en el Museo de Bellas Artes de Asturias de varias obras de Luca Giordano, Joaquín Sorolla, El Veronés, John Phillip, Darío de Regoyos, Antonio María Equivel y Ramón Bayeu.

Han resaltado, también, que, desde hace unos meses, el Ayuntamiento de Madrid, junto con los distintos órganos oficiales involucrados en estos procesos, han negociado que la Colección Pérez Simón remodele y equipe un centro (Serrería Belga) para albergar un programa de exposiciones de la Colección en la capital española.

Pérez Simón, además, es miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias en representación de su Fundación JAPS; patrono de la Fundación Amigos del Museo del Prado además de la Fundación Museo Reina Sofía, del Consejo Internacional del Museo del Louvre o la Hispanic Society of America de Nueva York.