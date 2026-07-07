Junio de 2026, el más cálido en Asturias desde que hay registros

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OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junio de 2026 ha sido el mes de junio más cálido registrado en Asturias desde el inicio de la serie histórica, en 1961, al alcanzar una temperatura media de 18,8 grados, tres por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020, según el resumen climatológico publicado este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La temperatura máxima media se ha situado en 24,4 grados, 3,8 grados por encima del valor habitual para este mes, mientras que la mínima media ha alcanzado los 13,1 grados, 2,2 grados más que la media climatológica.

En cuanto a las precipitaciones, junio ha tenido carácter muy seco. En el conjunto de la comunidad se recogieron 30,9 litros por metro cuadrado, un 55% menos de lo esperado para este mes, cuya media se sitúa en 68,7 litros por metro cuadrado.

Además, el año hidrológico, comprendido entre octubre de 2025 y junio de 2026, acumula 835,4 litros por metro cuadrado, un 23% menos de lo normal para ese periodo, por lo que mantiene un carácter muy seco.

TEMPERATURAS SUPERIORES A LOS 40 GRADOS

La Aemet ha señalado que entre los días 21 y 24 una masa de aire sahariano provocó un acusado ascenso de las temperaturas y dio lugar a la primera ola de calor del año en España. Durante ese episodio se superaron los 40 grados en dos estaciones automáticas de Asturias: Amieva-Panizales y Camuño, ambas con una máxima de 40,3 grados.

El episodio tormentoso más destacado del mes se produjo el 17 de junio, jornada en la que se registraron 43.484 descargas eléctricas de un total de 89.144 contabilizadas durante todo el mes.

Por otra parte, el observatorio del Aeropuerto de Asturias ha registrado 201,4 horas de sol, frente a una media de 159,6, mientras que el de Oviedo ha alcanzado las 226,3 horas, muy por encima de las 161,4 habituales para un mes de junio.