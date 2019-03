La Junta General nombra a los tres nuevos síndicos, con Podemos ausente en señal de protesta

Publicado 29/03/2019 13:44:01 CET

Roberto Fernández Llera será el Síndico mayor del órgano fiscalizador asturiano

OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General de Podemos ha aprobado este viernes el nombramiento de los tres nuevos síndicos de la Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador asturiano. La candidatura elegida es fruto de un pacto entre PSOE, PP e IU. Los nueve diputados de Podemos se han ausentado de la votación en señal de protesta, al considerar injusto el procedimiento y la exclusión de la candidatura que ellos proponían.

Los nuevos síndicos, que estarán en el cargo los próximos seis años, el actual jefe de Gabinete Técnico de la Sindicatura, Roberto Fernández Llera (a propuesta del PSOE), el concejal ovetense del 'popular' Eduardo Rodríguez (PP) y el director de Fiscalización de la Sindicatura, Manuel Fueyo (a propuesta de IU).

Sus nombres han sido aprobados por 30 votos a favor y seis votos en blanco, con los nueve diputados de la formación morada ausentes. Posteriormente se ha llevado a cabo la votación para elegir Síndico Mayor. Roberto Fernández Llera obtuvo 19 votos, mientras que otros 17 votaron en blanco.

Al no haber alcanzado los tres quintos de los apoyos del pleno, la votación para nombrarle tendrá que ser repetida al final del pleno, cuando ya sólo será necesaria mayoría absoluta.

En el momento de iniciar la votación para nombrar a los síndicos, cuando Pedro Sanjurjo lo anunciaba, tomó la palabra el portavoz de Podemos, Enrique López, quien anunció que se iban del hemiciclo en señal de protesta.

Ya fuera, en declaraciones a los periodistas López ha dicho que incluso se les había intentado presentar un informe para "lavar" al candidato de los socialista. López ha avanzado que están evaluando si van a llevar este asunto a la Fiscalía porque consideran que Llera no cumple los requisitos. "No vinimos a las instituciones para perpetuar viejas formas", ha dicho.

El descontento sobre el sistema de elección no fue exclusivo de Podemos. El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé utilizó su turno en una proposición no de ley que no tenía nada que ver sobre el asunto, para manifestar su enérgica protesta, entre otras cosas, por el hecho de que los grupos no hubieran tenido oportunidad de defender en el pleno sus posiciones y sólo se les permitiese votar una lista cerrada.