La Junta General rechaza reprobar al consejero de Medio Rural, a propuesta del PP

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General ha rechazado este miércoles la propuesta de reprobación del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, que había planteado el PP por su gestión en agricultura, ganadería y pesca. Los 'populares' han recabado el apoyo de los diputados de Vox y el del diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares; mientras que el PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé han rechazado la reprobación.

El diputado del PP Luis Venta fue el encargado de defender la iniciativa, asegurando que se trata de "reprobar y proponer", y pidió al resto de los grupos que elijiesen "entre tirar de las orejas a un consejero por una gestión caótica o negar la evidencia". El parlamentario acusó al Gobierno asturiano de "opacidad" en la gestión de la política rural y afirmó que el Principado atraviesa "una situación de desconfianza generalizada entre los sectores afectados".

Venta criticó la actuación del consejero en varios frentes, como la gestión de las enfermedades ganaderas --entre ellas la lengua azul, la hemorrágica epizoótica y la dermatosis nodular contagiosa--, y denunció retrasos en los pagos y expedientes "poco claros". Reclamó también "seguridad sanitaria y certidumbre para los ganaderos" y acusó al Ejecutivo autonómico de ser "un gobierno antiganadero, un gobierno matavacas".

En su intervención, se refirió también al conflicto sobre la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cabrales, citando informes de la Fiscalía y autos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que, según señaló, "anulan una resolución del consejero que apartaba a los legítimos representantes del Consejo Regulador".

Venta cuestionó asimismo la gestión del Programa Anual de Control del Lobo, que calificó de "opaco", y reclamó cambios en los métodos de control y más transparencia en la información. También denunció los retrasos en las ayudas agroalimentarias y forestales, advirtiendo de que "se perderán alrededor de 50 millones de euros en inversiones en 2025 por la imposibilidad de ejecutarlas en plazo".

En materia forestal, subrayó la "paralización del Plan Forestal durante más de dos años y medio", calificándola de "auténtica irresponsabilidad", y pidió una reforma legal para regular la interfaz urbano-forestal que permita actuar a los propietarios en la prevención de incendios.

La moción del PP insta al Consejo de Gobierno a suspender la entrada de ganado vacuno en explotaciones de vida para evitar la propagación de la dermatosis nodular contagiosa, incluir esta enfermedad en el plan de seguros agrarios combinados, fijar baremos de indemnización para las explotaciones afectadas, y pagar de forma inmediata las ayudas a la apicultura.

Además, propone intensificar el control de la avispa asiática (Vespa velutina), autorizar el uso de armas a la guardería de los cotos regionales en los controles del lobo, reformar el calendario de ayudas forestales y finalizar la revisión del Plan Forestal.

Finalmente, plantea que el Principado inste al Ministerio de Agricultura y Pesca a oponerse a la reducción de las cuotas de caballa y bacaladilla previstas por el ICES para 2026, y rechace la propuesta de la Unión Europea de vedar ecosistemas marinos vulnerables frente a la costa asturiana, medida que, según el PP, "pone en riesgo la viabilidad del 80% de la flota asturiana".

"MOCIÓN INSUFICIENTE", SEGÚN VOX

La portavoz de Vox, Carolina López, en su intervención, consideró que la moción del PP era "insuficiente para reprobar al consejero y también para solucionar los problemas del campo asturiano".

Denunció la pérdida de "más del 23% del censo bovino desde 2015", la reducción de explotaciones ganaderas, la caída de solicitudes de la PAC y el envejecimiento del sector, así como el "incumplimiento sistemático de la ley en materia de transparencia y ayudas".

López acusó a Medio Rural de "abuso de poder y caciquismo" y de "crear problemas que no soluciona", y lamentó que el PP no aceptase su propuesta de crear un fondo regional de compensación para ganaderos ante posibles brotes de enfermedades.

Asimismo, criticó el rechazo del PP a su enmienda sobre la revisión inmediata del Programa de Control del Lobo, denunciando "expedientes de daños denegados injustificadamente".

La portavoz parlamentaria de Vox destacó que su grupo presentó en Bruselas ocho enmiendas al presupuesto europeo de 2026 para duplicar las ayudas al sector apícola, y reprochó que "el Partido Popular Europeo votara junto al Socialista en contra". "Si realmente quieren defender al campo, háganlo también en Madrid y en Bruselas, no solo en titulares", concluyó.

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, subrayó que la reprobación del consejero está "plenamente justificada" y consideró que su gestión "es francamente mejorable".

Pumares criticó el retraso en el pago de las ayudas apícolas incluidas en la PAC, advirtiendo que "el Principado perderá fondos europeos que ahora tendrán que pagar todos los asturianos". También pidió agilizar la segunda fase de las ayudas a la incorporación de jóvenes y aumentar la cuantía de los planes de mejora. Finalmente, recordó que "dos organizaciones se han levantado ya de la mesa del pacto por el medio rural porque no se fían de su gestión".

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé criticó la moción por su "falta de coherencia y afán mediático". A su juicio, el texto es "un cajón de sastre, una ensaladilla de medidas de distinto calado encabezada por una reprobación que es su único objetivo político".

Tomé reprochó además a los 'populares' su "falsa defensa del medio rural", recordando que el PP "no apoyó en el Congreso la ley de cadena alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas" y asegurando que "siempre se alinean con los intermediarios frente a las pequeñas explotaciones".

Por su parte, Delia Campomanes, de Convocatoria por Asturias, reconoció "la importancia de los temas que aborda la moción", pero la calificó de "moción ómnibus que acumula asuntos dispares y diluye cualquier debate serio". Criticó su "carácter precipitado" y defendió que "el medio rural asturiano necesita una estrategia integral y no una sucesión de propuestas inconexas".

Campomanes recordó que "muchas de las cuestiones planteadas ya están siendo objeto de actuación", como el control de la dermatosis nodular, la revisión del Plan Forestal, las medidas de prevención de incendios o la defensa de las cuotas pesqueras ante Bruselas. "Asturias necesita un pacto de país por su medio rural, no una moción que queriendo decirlo todo acaba sin decir nada", afirmó.

RESPUESTA DEL PSOE

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, Alba González acusó al PP de "intentar hacer ruido en el medio rural más que buscar soluciones" y sostuvo que "la mayoría de las medidas incluidas ya están en marcha o siendo tramitadas por el Gobierno del Principado".

La diputada socialista reprochó a Venta (PP) su "cambio de postura" respecto a la pesca, recordándole que "fue el PP quien apoyó un reparto autonómico injusto de la cuota de caballa" cuando gobernaba en España. "No tienen vergüenza al exigir ahora lo que no hicieron entonces", afirmó.

González defendió la actuación del Gobierno asturiano en la gestión del lobo y en la negociación pesquera, y acusó al PP de ser "cómplice del recorte de la PAC promovido desde la Comisión Europea, donde el Partido Popular Europeo tiene mayoría absoluta". "La derecha no tiene proyecto para el medio rural asturiano; solo busca confundir y crispar", concluyó.